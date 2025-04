Pasqua, vietato stare male 

A Pasqua è vivamente consigliato non star male. Quel giorno (20 aprile) l’ambulatorio della guardia medica di Tortolì sarà sguarnito. Al momento nessun medico contattato in mezza Sardegna ha concesso la disponibilità a prestare servizio in occasione della festività pasquale, nel turno diurno dalle 8 alle 20. «Se necessario ricorrere al servizio di Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei». Lo scrive, in calce alla circolare trasmessa ai sindaci di Tortolì, Lotzorai e Girasole, il direttore del distretto sanitario di Tortolì, Sandro Rubiu. Il medico è a capo di uno staff che, in questi giorni, sta cercando di colmare i buchi nel calendario di aprile.

Buchi ovunque

Se Tortolì piange, gli altri paesi non ridono. Anzi. A Tertenia va pure peggio perché la guardia medica sarà assente, oltre che a Pasqua, anche il giorno di Pasquetta, in entrambi i turni calendarizzati, sia il diurno che il notturno. Niente servizio, almeno nel giorno di Pasqua, neppure a Talana: scoperti entrambi i turni. Qui sono addirittura dodici i turni del mese in cui l’ambulatorio resterà sguarnito. Tuttalpiù i pazienti che avranno bisogno di un’assistenza immediata troveranno affisso un avviso che informa sull’assenza del medico e sulle indicazioni da seguire per trovare il punto più vicino in cui ricevere le prime cure. Tirano un sospiro di sollievo a Bari Sardo: ad aprile il calendario non presenta buchi.

Il presidente

Dagli uffici del distretto partono le telefonate a medici di tutta la Sardegna per completare il calendario dei turni, ma ogni mese è un’impresa. È critico Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo e presidente del Comitato di distretto socio-sanitario: «Abbiamo capito che nelle festività è vietato ammalarsi. Sappiamo bene che non è un problema che nasce ora, ma fino a oggi non si è avuto il coraggio di affrontarlo alla radice». In vista dell’estate la situazione delle guardie mediche, comprese le turistiche, è tutta da decifrare. «Bisogna ragionare sui numeri, destinati ad aumentare. Non dovremo programmare a giugno, bensì a ottobre come fanno gli operatori economici. Senza servizi sanitari si rischia di essere poco attrattivi e tutto va accompagnato con le esigenze dell’ospedale che in caso di mancata copertura delle guardie mediche rischia di congestionarsi, come spesso è accaduto».