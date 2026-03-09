Pasqua sulla strada cantiere 

«Ogni giorno è la stessa storia: semafori in successione e rischi continui, in questi pochi chilometri di strada, perché qui troppo spesso la gente passa col rosso», confessa un automobilista abbonato alla Provinciale 25, la via pressoché obbligata per raggiungere la Bassa Baronia dal bivio di Lula. E all’orizzonte non si scorgono buone notizie, in vista delle festività pasquali. Occorrerà convivere con cantieri e disagi. «Questi lavori sono infiniti perché si tratta di interventi molto importanti, da circa 40 milioni di euro», ammette Franco Solinas, consigliere provinciale con delega alla Viabilità. «Entro metà maggio la strada sarà riaperta e asfaltata, su entrambe le corsie».

Rischi e cantieri

Raggiungere la Baronia si conferma una corsa a ostacoli, per chi parte da Nuoro e imbocca forzatamente la Sp 25. Dal Sologo fino a Loculi e Galtellì è sempre notte fonda. Tutta colpa di quell’elettrodotto sotterraneo, dell’enorme cantiere allestito da Terna. I lavori sono iniziati da mesi ma la fine appare ancora lontana. Oltretutto, a poche settimane dalla Pasqua. «Sono lavori complessi, ci sono delle situazioni di criticità e dei disservizi, non possiamo negarlo», dice Franco Solinas, nella doppia veste di consigliere provinciale e primo cittadino di Galtellì. «Al tempo stesso, però, sono interventi che servono al territorio. Sono necessari, quindi non possiamo dare ordini o sollecitazioni all’impresa incaricata perché sappiamo che deve rispettare dei tempi e attivarsi con tecniche particolari per l’esecuzione delle opere».

Semafori

Le auto transitano col rosso, spesso e volentieri. In quei pochi chilometri disseminati di semafori messi lì per cercare di garantire la prosecuzione dei lavori, da una parte, e un barlume di accettabile viabilità, dall’altra. Le insidie, però, abbondano. E appare impossibile ipotizzare la riapertura della strada, su entrambe le corsie, in tempo per le festività pasquali. La fine dei lavori dovrebbe arrivare a metà maggio. Elettrodotto ma non solo. «Sì, prima della consegna definitiva, dovranno essere eseguiti anche degli importanti lavori di bitumazione», sottolinea il sindaco di Galtellì. «Riguarderanno non solo la corsia interessata dai cantieri e dagli scavi per la posa dell’elettrodotto, ma pure le parti deteriorate della carreggiata che oggi non è oggetto di alcun intervento. D’altronde, tutto il carico pesante e giornaliero si sta riversando sull’unica corsia disponibile, quindi è facile comprendere come tutti gli interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria debbano interessare tutta la strada, entrambe le corsie». Insomma, serve ancora una buona dose di pazienza. Anche alle porte di Nuoro, su quei viadotti della discordia all’altezza di Marreri. Lì la fine dei lavori Anas dovrebbe arrivare entro l’estate.

