“Pasqua sicura”, dieci persone denunciate dai carabinieri 

Non solo il centro storico. L’attività dei carabinieri per garantire delle vacanze di Pasqua sicure ha riguardato anche il litorale e le principali strade della città. Da sabato a Pasquetta sono stati impegnati circa 250 militari che hanno effettuato 380 controlli su veicoli, identificato 558 persone e svolto 104 accertamenti in attività commerciali. Dieci le persone denunciate, due quelle segnalata come consumatori di sostanze stupefacenti e un ritiro della patente di guida.

I servizi dei carabinieri del comando provinciale, come stabilito durante l’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Giuseppe Castaldo, si sono concentrati nel luoghi maggiormente frequentati dai giovani. «Ho ritenuto fondamentale», ha sottolineato il comandante provinciale dell’Arma, Luigi Grasso, «intensificare le attività di controllo in città e su tutto il territorio provinciale, per prevenire ogni forma di disordine e delittuosità e garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti in occasione delle festività pasquali. Grande attenzione inoltre ai giovani: dedichiamo tempo e risorse al dialogo e all’ascolto, interpretando il nostro ruolo non solo in chiave repressiva, ma anche educativa e sociale». (m. v.)

