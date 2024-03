«Pasqua senza Trenino verde» 

Inviato

Mandas. «Mi dispiace, non è possibile prenotare il viaggio durante le feste pasquali. Non sappiamo ancora quando verrà ripristinato il servizio e quali saranno gli itinerari per il 2024». Uno, due, tre tentativi. La risposta è sempre la stessa. Dal centralino del tour operator “Sardegna in Trenino verde” un operatore tanto gentile quanto dispiaciuto ogni giorno ripete la stessa cosa a quanti chiamano per acquistare un biglietto di viaggio. A pochi giorni dall'inizio della stagione turistica non si possono prenotare le escursioni negli itinerari raccontati da D. H. Lawrence. Per il momento è stato annunciato solo il servizio sulla tratta Macomer-Tresnuraghes.

Fondazione e Arst

Guide turistiche, ristoratori, agenzie di viaggio e tutti gli addetti ai lavori aspettano notizie dalla neonata Fondazione Trenino Verde e dall'Arst (che gestisce tutte le tratte). «Siamo nel consiglio direttivo – dice Carlo Poledrini, direttore regionale dell'azienda dei trasporti – la programmazione sarà curata dalla Fondazione». Già, la Fondazione. Il nuovo soggetto, presieduto dal sindaco di Tortolì Marcello Ladu, è nato tra le polemiche su nomine e adesioni. Molti Comuni non ne fanno parte. Come Suelli, dove il sindaco non si capacita dell'esclusione. «Il Trenino passa nel nostro territorio – dice Massimiliano Garau – ci piacerebbe avere una fermata al nuraghe Piscu. Ma per il momento la situazione non è chiara». Anche a Mandas aspettano risposte. «Chiederò all'Arst delucidazioni sull'inizio della stagione, sullo stato dei lavori finanziati con 30 milioni di euro - afferma il sindaco Umberto Oppus - abbiamo investito tantissimo nel settore turistico, nelle infrastrutture e nei servizi».Chiede chiarezza anche il primo cittadino di Seui Fabio Moi, «Il mancato avvio dei lavori ci penalizza da anni – sottolinea – il ponte di Irtzioni è ancora inagibile. Con i sindaci di Gairo e Ussassai abbiamo scritto una lettera alla Regione per capire se l’appalto per gli interventi nel tratto interrotto è andato in porto o meno. Anche quest’anno per Pasqua niente Trenino verde» .

Il tour operator

Alessio Melis è un operatore turistico di Mandas, titolare un'agenzia a poca distanza dalla stazione ferroviaria. «Abbiamo un grande potenziale – commenta – ma purtroppo dobbiamo fare i conti con la mancanza di programmazione. Spero che la situazione in qualche modo si sblocchi rapidamente».

Stessi auspici anche per Monia Floris, guida turistica di Barbagia Express: «Riceviamo ogni giorno decine di richieste, in particolare dall'estero, ma la nostra attività è bloccata. Stiamo aspettando il calendario per il 2024. Ci conforta il fatto che il Trenino verde continua ad essere molto apprezzato da chi sceglie di trascorrere una vacanza insolita all'interno dell'Isola». Lo scorso anno il trenino ha viaggiato soltanto sulle linea Mandas-Laconi. Le altre tratte sono tutte chiuse o utilizzate in modo parziale. Gli operatori turistici provano a essere ottimisti («forse nei prossimi giorni ci sarà il calendario») anche se la ferrovia ormai è da decenni in stato di abbandono. Nei vecchi caselli e nelle case cantoniere il degrado regna sovrano. Scenari squallidi, molto lontani dalla poetica di D. H. Lawrence.

