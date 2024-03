Pasqua, processioni in centro 

Uta si prepara alle celebrazioni pasquali e, in occasione delle diverse processioni, il traffico cittadino subirà delle modifiche. Martedì dalle 20.30 divieto di transito per il tempo necessario al passaggio della processione in onore di San Giuseppe, in piazza Santa Giusta, via Santa Maria, via Torre, vico III Garibaldi, via Garibaldi, via Regina Margherita, Via Regina Margherita e piazza Santa Giusta.

Domenica 24 marzo dalle 10.45 ci sarà divieto di transito per il tempo necessario al passaggio corteo religioso da parte di via Sant Ambrogio fino a piazza Santa Giusta.

Venerdì 29 dalle 19.30 divieto di transito, per il passaggio della via crucis in piazza Santa Giusta, via Regina Margherita, via Montegranatico, via Santa Giusta, piazza Garibaldi, via San Leone, via E. d'Arborea, via Umberto I.

Domenica 31 marzo dalle ore 10.30 divieto di transito per il passaggio di due cortei che si uniranno in piazza Garibaldi, in piazza Santa Giusta, via Santa Giusta, via Umberto I, via E. d'Arborea, via San Leone, piazza Garibaldi, via Regina Margherita, via sa Mura. (ca. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA