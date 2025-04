Pasqua, percorso a ostacoli verso le vacanze 

Come vincere alla lotteria di Pasqua. I biglietti aerei vanno a ruba e tornare in questi giorni nell’Isola per godersi le festività in famiglia è diventato quasi impossibile per i sardi che vogliono sfruttare la continuità territoriale.

Ieri pomeriggio da Linate si è registrato un clamoroso tutto esaurito sui tre scali isolani e per oggi la situazione si annuncia di poco migliore con due voli disponibili dal capoluogo lombardo solo per Alghero, mentre la disponibilità da Fiumicino su Elmas, Olbia e Fertilia ogni ora diminuisce sui siti di prenotazione online. L’Isola quindi rischia di rimanere “vietata” fino alla prossima settimana, tra le proteste dei passeggeri e l’ira dei sindacati di categoria che chiedono più rispetto per i bandi di continuità.

La rabbia

Inoltre, la carenza di collegamenti che i sardi troveranno nell’uovo di Pasqua infiamma ulteriormente le polemiche scoppiate nei giorni scorsi a causa dei tanti voli cancellati o modificati da parte di Aeroitalia. Il vettore che ha sostituito Ita su Cagliari e Olbia assicura però che il servizio ai passeggeri sia sempre stato garantito al meglio tagliando solo i voli andati semi deserti. Resta comunque certo che i pochi posti disponibili per l’Isola rischiano di essere gli ultimi per questi giorni, nonostante il decreto ministeriale che ha messo nero su bianco il contratto di continuità territoriale preveda sempre nuovi voli in caso di sovraffollamento.

Garanzie

«Stiamo vigilando costantemente per garantire ai sardi più collegamenti possibili in questi giorni di grande traffico», ha assicurato l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca. «Ma non abbiamo i superpoteri per poter creare nuovi voli. Dobbiamo orientarci sul decreto ministeriale e farlo rispettare il più fedelmente possibile. Ogni giorno abbiamo a disposizione tutti i dati su capienze e prenotazioni per poi poter chiedere alle compagnie voli aggiuntivi, ma è difficile fare correzioni quando le date più critiche sono imminenti».

L’esponente della Giunta guidata da Alessandra Todde ritorna anche sul capitolo delle sanzioni che potrebbero essere applicate ai vettori che violano gli accordi di continuità aerea: «Come Regione non abbiamo poteri sanzionatori, né tantomeno possiamo modificare le norme sulle penali che le prevedono a consuntivo, senza quindi garantire un disincentivo efficace alle pratiche scorrette».

Tuttavia i primi sei mesi di Aeroitalia come vettore in continuità secondo Manca meritano «un sei e mezzo pieno, considerando che sotto Natale abbiamo evitato gli storici disservizi. Ciò non toglie che dobbiamo lavorare sul prossimo decreto affinché sia più rigido e tuteli maggiormente il diritto dei sardi a spostarsi da e per l’Isola».

Appello

Il problema è comunque ciclico. A ridosso di qualsiasi festività nell’arco dell’anno il trasporto aereo regionale va nel caos. Motivo più che sufficiente per scatenare l’indignazione dei sindacati che da tempo chiedono regole certe da fa rispettare a qualsiasi compagnia aerea voglia i soldi pubblici della continuità aerea.

«Per molto tempo la stessa Regione, sia la precedente giunta sia quella attuale, ha sottovalutato il problema dando aperture di credito alle compagnie che, rispetto alle promesse fatte al tavolo assessoriale, in tantissime occasioni, sono rimaste tali», ha detto Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt Cgil.

«Occorre blindare il futuro bando di gara in continuità in maniera che possano partecipare solo compagnie solide, che hanno un numero di aeromobili idoneo al servizio posto a gara e che garantiscano tutti i servizi accessori», ha concluso il sindacalista. «La nostra isola non merita questo trattamento».

