Pasqua, parte la stagione turistica Ed è subito boom di stranieri  

Non c’è sicuramente soltanto il mare. Soprattutto con un meteo che non sembra intenzionato a esser gentile con chi magari già pensava ai primi bagni e a un weekend baciato dal sole. Ma la Pasqua alta, anzi, altissima, sorride comunque alla Sardegna. Lo dicono le prenotazioni, le ricerche nei portali specializzati e i numeri decisamente positivi per l’Isola, a un passo dalle imminenti festività che per tanti diventeranno un lunghissimo ponte lungo sino al Primo maggio. Poche richieste per le zone prettamente costiere, in compenso i riti della Settimana Santa sembrano attrarre una buona fetta di visitatori, con Cagliari, Alghero e Olbia che trainano il flusso, e anche le zone più interne scelte come destinazione alternativa alle più inflazionate mete.

Numeri positivi

Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi, non ha dubbi: «Una Pasqua sicuramente positiva, la vera partenza delle stagione turistica. Con più di 30mila posti letto aperti e un buon livello di occupazione di circa il 50-60 per cento». Prenotazioni a macchia di leopardo, e arrivi principalmente dalla parte centrale dell’Europa: «Austria, Germania, Svizzera e Olanda per lo più, mentre per italiani e sardi aspettiamo il last minute e confidiamo nel bel tempo, che sicuramente porterebbe a un ulteriore incremento di richieste», sottolinea. «Cagliari, Alghero e Olbia sono in cima ai desideri nel fuori stagione, più dei resort sul mare. Soluzioni che, considerato il periodo, danno maggiori garanzia di quantità e qualità di servizi. Con i riti della Settimana Santa che si confermano un grande attrattore e una nuova ondata prevista anche per la Pentecoste d’inizio giugno».

L’extralberghiero

Positive anche le previsioni dell’extra alberghiero. «Sta andando decisamente bene, attualmente siamo su un più tre per cento di prenotazioni rispetto alla Pasqua (bassa) dell’anno scorso che sicuramente non ha aiutato», commenta Maurizio Battelli, presidente di Extra, associazione che riunisce le circa 40mila strutture esterne all’alberghiero sparse nel territorio regionale con 212mila posti letto: bed and breakfast, affittacamere e locazioni brevi.

«Numeri in crescita, dovuti prevalentemente alla ripartenza di tanti voli. Con prenotazioni soprattutto da parte di francesi e polacchi, mentre tedeschi e svizzeri ancora non si vedono». Una sorta di banco di prova anche per la stagione quasi alle porte: «Bene anche le prenotazioni per giugno, settembre e ottobre, mentre luglio e agosto sono ancora un po’ a rilento, ma è fisiologico, di solito arrivano un po’ più avanti».

Il richiamo

Sembra una sorta di benedizione, la collocazione fortunata di questa Pasqua sul calendario. Che riesce a portare nell’Isola un turismo alternativo, che non punta alle spiagge ma ai riti, alle tradizioni e forse a ciò che di più vero e autentico la Sardegna offre.

«Chi arriva in questo periodo cerca principalmente cultura e folklore, basta pensare ai tanti spagnoli che hanno prenotato ad Alghero esclusivamente per assistere ai riti della Settimana Santa. Un richiamo forte anche su Cagliari e nelle zone più interne, ad esempio Oliena, con S’Incontru che si conferma uno degli eventi più amati dai turisti», racconta Gian Mario Pileri, presidente della Fiavet, Federazione delle agenzie di viaggio, e vicepresidente dell’Ente bilaterale del turismo. «Iniziamo a vedere tedeschi, svizzeri e austriaci, diciamo che in generale è indubbiamente il periodo degli stranieri che arrivano per visitare il territorio».

Che per l’appunto non si limita al mare cristallino e poco altro. C’è indubbiamente molto di più. «Anche volendo non è il momento del mare, parliamo di prenotazioni legate a tante altre attività che si ricollegano alle tradizioni, a conferma che la nostra regione ha anche altro da offrire». Resta il problema dei collegamenti, l’eterno nodo da sciogliere: «Se non si troverà una soluzione, il rischio è che la Sardegna diventi presto inaccessibile. Non è accettabile che un non residente si scontri con i costi proibitivi per raggiungere l’Isola in aereo, anche partendo da Milano o Roma. Per non parlare delle cifre fuori controllo dei traghetti, con una spesa di mille e duecento euro per una famiglia di quattro persone più macchina. Con quel tanto uno si fa la vacanza altrove tutto compreso».

