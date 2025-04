Pasqua, la tradizione dei rincari 

Nonostante rincari e affluenza ridotta («non tutti i clienti sono ancora venuti nel nuovo mercato»), l’agnello resiste. Ma, novità, non è più il protagonista indiscusso della tavola dei cagliaritani per il pranzo di Pasqua e Pasquetta. Quasi introvabile («perché ormai siamo a fine stagione e la gran parte è stata comunque venduta nel nord d’Italia») anche se è schizzato a 20 euro al chilo (4-5 in più rispetto al solito), ma meno dell’aragosta (gira quella di Sant’Antioco ma è una rarità) costa un salasso: 150 euro al chilo (una settimana fa era a 110). Festa e sacrificio, nel tempio del baccanale di Pasqua, il nuovo mercato (provvisorio) di piazza Nazzari, freddo nei colori delle pareti e pavimenti, illuminato sui banchi da carciofi e pomodori, tonni e salmoni, gamberi, seppie e ostriche e dentici, limoni e asparagi.

Le novità

Spesa in tono minore, quest’anno, spesa comunque cara. Come nella tradizione di Pasqua, d’altronde. «L’agnello, un po’ meno il maialetto, è un must nella tavola di Pasqua dei cagliaritani», dice Tony Scaramuccia, banco della carne. «Il fatto è che ce ne sono pochissimi e questo spinge in alto il prezzo», aggiunge. Sarà per questo che, a due giorni da Pasqua, è quasi esaurito ovunque. Il prezzo, da un anno all’altro è addirittura diminuito: il mercuriale del mercato di San Benedetto-piazza Nazzari attesta un’oscillazione tra i 20 e i 21 euro. L’anno scorso era, sempre a Pasqua, a 22. «Prezzi standard, per le feste, quando aumenta la domanda», dicono tutti in coro. Ma l’agnello è sardo, «garantito», dicono i macelli, e mostrano etichette e marchi a fuoco sulla carne. E se da Maurizio Loi, storico box di carne, «sono rimasti solo gli agnelli prenotati», «guardando le vendite, ho la sensazione che festeggiare Pasqua con l’agnello sia un rituale superato», sottolinea Alessio Usai, box numero 10. «Neanche il maialetto», oggi a 18 euro, contro i 12-13 di un periodo qualunque, «tira più di tanto. Sa cosa vanno per la maggiore?». Cosa? «I preparati, cioè hamburger, spiedini, e soprattutto le polpette di maiale», 12.50 euro al chilo. Piccolissime, veloci, sono la rivincita del finger food. «Piacciono ai più piccoli, ma mettono d’accordo anche i grandi. Abbiamo prenotazioni che per soddisfarle tutte dobbiamo lavorare mattina e sera. Una buona notizia, naturalmente», aggiunge.

I crostacei

Non si esulta al settore carne e nemmeno al settore che ospita i prodotti ittici, dove non si corre il rischio di doversi far spazio tra la folla (che non c’è, ma ci sarà sicuramente domani). Le ostriche di Tortolì, 20 al chilo, per quanto invitanti, restano dove sono. L’astice è una rarità: circola soprattutto quello canadese ma è pochissimo e costa un patrimonio: 60 al chilo, 80 quello europeo. E l’aragosta? Fuori mercato. «La richiesta, visti i prezzi, è scarsa. tirano invece i pesce da tagli, spada, ombrina. Anche i calamari, naturalmente», dice Maurizio Piombini. I crostacei? «I gamberoni, soprattutto», aggiunge. Ma anche in questo caso i prezzi variano da 30 fino a 80 euro, a seconda della “pezzatura” e dell’origine. «I prezzi sono alti come sempre accade durante le feste», sottolinea Adelaide Dessì, banco del pesce. «Se è quasi normale per aragosta, gamberoni e astice, quest’anno anche il prezzo del polpo è salito fino a 25 euro al chilo, mentre di solito sta tra i 16 e i 20», aggiunge.

Dolci e vino

A tavola non mancheranno neanche i dolci: «Crostate, pane saba, torta di mandorle, ciambelle: noi abbiamo prenotazioni per tutti questi», dice Cristiana Zuncheddu, box di dolci, pane e salumi. «Per molti saranno immancabili anche i ravioli», aggiunge. Il tutto accompagnato da un bicchiere di vino: «Vermentino per chi sceglie un menù a base di pesce, Monica barricato per chi preferisce la carne», afferma Roberto Zuzzo, box Cantina Trexenta. E per finire? «Uno spumante fatto con uva Moscato».

