Pasqua in Sardegna, decolla la stagione con i voli al completo  

Circa 135 mila passeggeri a bordo di 880 voli: è il flusso stimato per le festività pasquali, da oggi all’11 aprile, nei tre aeroporti dell’Isola. Un vero e proprio assalto con prezzi alle stelle, come denunciato anche nei giorni scorsi dall’Unione Sarda, e biglietti in continuità territoriale non sempre disponibili. Nello scalo di Cagliari, si prevedono, tra arrivi e partenze, 75 mila passeggeri, 460 movimenti e oltre 84 mila posti in vendita. Primo picco della stagione, il trend dello scalo cagliaritano è stato anticipato da dati incoraggianti registrati nei primi tre mesi dell’anno: l’aeroporto del capoluogo ha accolto, tra arrivi e partenze, oltre 700 mila passeggeri, di cui 87 mila internazionali, più che doppi rispetto a quelli dell’anno precedente, e 622 mila nazionali, aumentati del 30 per cento.

Nord Sardegna

Nei due aeroporti del nord dell’Isola, per le festività di Pasqua, in totale, si stima la presenza di circa 60 mila passeggeri, contando 420 movimenti e 45 rotte tra 14 Paesi. In leggero calo rispetto al ponte pasquale del 2022, in cui i passeggeri transitati sono stati circa 40 mila, al Costa Smeralda, si prevede un traffico di circa 31 mila passeggeri, per un totale di 240 movimenti e un network di 26 collegamenti da e per sei Stati. Dallo scalo di Olbia, oltre ai collegamenti operati da Volotea, easyJet e Aeroitalia con otto città italiane, Bologna, Roma,Torino, Venezia, Milano, Bergamo, Napoli e Verona, decolleranno i voli per Amsterdam, Basilea, Ginevra, Berlino, Dusseldorf, Stoccarda, Francoforte, Monaco, Lione, Nizza, Parigi, Bristol e Londra. Al Riviera del Corallo, si stima la presenza di circa 28 mila passeggeri, per 180 movimenti e 19 collegamenti verso nove Paesi. Alghero sarà collegato con otto città della Penisola dai vettori Ryanair, easyJet e Ita Airways: Bergamo, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Venezia e Roma. Nove le destinazioni estere: Bruxelles, Billund, Corrado, Londra, Katowice, Bratislava, Barcellona, Madrid e Bucarest.

La stagione summer

Con il decollo della Summer 2023, i collegamenti per la stagione estiva dall’aeroporto del capoluogo prevedono 92 rotte dirette, di cui 41 nazionali, 50 internazionali e una intercontinentale verso Dubai, primo volo di linea mai operato in Sardegna, garantiti da 23 compagnie aeree verso 70 destinazioni, per un totale di 19 Stati collegati. Complessivamente, l’offerta estiva dell’aeroporto cagliaritano conterà oltre quattro milioni e 200 mila posti in vendita, di cui un milione e 300 mila sui mercati internazionali, compresi quelli per le nuove destinazioni di Atene e Goteborg. Sedici le nuove rotte che prenderanno il volo dall’aeroporto di Olbia che, per la Summer 2023 conta 73 destinazioni, di cui 54 internazionali e 19 domestiche, in 21 Paesi europei, per un totale di 3 milioni e 700 mila posti in vendita. Il network estivo prevede per lo scalo di Alghero voli verso 15 Paesi, con 32 destinazioni e 17 rotte internazionali.