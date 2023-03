Pasqua fra borgate e lago Omodeo 

Con la primavera alle porte e il ponte pasquale dietro l’angolo, iniziano a delinearsi i tanti appuntamenti per quanti vogliono trascorrere delle giornate all'insegna della natura e del buon cibo nelle tante località fra Guilcier e Barigadu. Sono da sempre una meta importante con numerose sagre, eventi, novenari e borgate campestri, che in diversi casi fanno da bella cornice al lago Omodeo. Una gita fuori porta, che farà riscoprire anche bei momenti di socialità che sembravano perduti.

Gli eventi

Non a caso dopo alcuni anni di pausa per l’emergenza Covid, il lunedì dell’Angelo 10 aprile sarà riproposta la “Sagra de S’anzone” di Bidonì che non mancherà di richiamare, come fatto sino al 2019, migliaia di persone. Organizza la Pro Loco guidata dal neo presidente Mario Licheri. Altro evento, sempre promosso dalla Pro Loco, è invece quello di domenica 2 aprile a Boroneddu con la “Sagra degli asparagi e dei finocchietti selvatici”. Domenica 19 marzo sono invece in programma a Sedilo due interessanti manifestazioni. Una escursione a cavallo promossa dalla società ippica sedilese con partenza alle 9 dal campetto ippico. Per iscrizioni e informazioni si può chiamare al numero 3477121670. E ancora l'escursione nel territorio sedilese organizzata dalla associazione archeologica Iloi con partenza dalla sede alle 9.

Pasquetta

Numerose iniziative poi sono preannunciate per il giorno di Pasquetta dove c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ad Abbasanta presso la borgata di Sant'Agostino si animerà il grande e maestoso parco dove oltre alle scampagnate di famiglie e gruppi di amici, è stata organizzata una ricca giornata con cibo e divertimenti, promossa dalla associazione leva 83, che propone un menu per adulti e bambini, ma anche per vegetariani, con diverse iniziative collaterali di musica, animazione per i più piccoli, lotteria. Prenotazioni entro il 3 aprile con messaggio whatsapp al numero 3487132496.