«Pasqua di gioia e tristezza» 

Una sensazione incredibile di gioia e tristezza nel giro di poche ore. Domenica ha visto il Papa mentre attraversava piazza San Pietro, ieri mattina si è svegliato e ha saputo della morte del Pontefice. Il piccolo Giovanni Nicola Peddio, 10 anni, ricorderà per tutta la vita il viaggio a Roma per il Giubileo. Lo ricorderanno per sempre anche i genitori, il padre Pierfranco e la madre Daniela Zara, originari di Desulo e Guasila, da anni residenti a Mandas. Venerdì sono partiti dal paese della Trexenta per trascorre qualche giorno nella capitale, ma non immaginavano certo di vivere una giornata storica e di condividerla con migliaia di persone.

Gioia e tristezza

«È difficile raccontare quello che stiamo provando in questi momenti – raccontano – avevamo programmato questo viaggio da tempo anche per fare un regalo a Giovanni. Non vedeva l’ora di andare a Roma proprio nell’anno del Giubileo. Siamo consapevoli che si tratta di uno di quei momenti che in qualche modo segnano la nostra esistenza». Domenica mattina la famiglia mandarese ha raggiunto la Porta Santa nella basilica di San Giovanni in Laterano. «Poi ci siamo diretti verso piazza San Pietro per assistere alla messa – raccontano Pierfranco Peddio e Daniela Zara – dopo aver superato tutti i controlli siamo arrivati in Vaticano e abbiamo preso posto a ridosso di una transenna. C’erano migliaia di persone. La celebrazione è stata bellissima: una grande emozione vissuta in una piazza gremita. Una fantastica giornata di festa. Non immaginavamo che dopo la benedizione il Santo Padre attraversasse la piazza a bordo della papamobile. Invece è accaduto. Papa Francesco è passato davanti alla nostra postazione. Era a due metri. Una sensazione incredibile. Bellissima. Abbiamo condiviso questo momento di grande gioia con decine di migliaia di persone».

Davanti al Papa

Daniela Zara ha filmato quegli istanti con il telefonino e ieri ha postato il video sui social insieme a una foto di Giovanni, sorridente e divertito. «Pochi secondi che resteranno per sempre nelle nostra vite. Certo, nessuno di noi pensava di risvegliarsi con la notizia della morte di Papa Bergoglio».

Il risveglio

Ieri mattina la famiglia mandarese ha lasciato l’albergo dopo la colazione e si è diretta verso piazza Navona. «Intorno alle 10 – racconta Pierfranco Peddio – mi è arrivato un messaggio sul telefonino: “È morto il Papa”. A quel punto non ci abbiamo pensato due volte e siamo andati direttamente a San Pietro. Cosi come il giorno precedente abbiamo superato tutti i varchi per i controlli di sicurezza. Ci siamo quindi ritrovati in piazza con migliaia di persone. La gente era incredula. Molti piangeveno, altri pregavano. Un’atmosfera indescrivibile. Nel giro di pochi minuti sono arrivati tantissimi giornalisti per raccontare una giornata storica. C’erano fedeli di tutte le nazionalità. Era quasi come se tutto il mondo fosse partecipe di questo momento storico. Dopo pranzo siamo tornati nuovamente in piazza San Pietro. Stesse scene della mattina. Tante persone che recitavano il rosario, le identiche emozioni. Forse tra qualche giorno ci renderemo conto di questi momenti. Di una Pasqua indimenticabile e insolita vissuta tra gioia e tristezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA