Pasqua con le campane a festa 

Erano da troppo tempo in silenzio. Da quando un fulmine aveva imposto lo stop alle campane della Cattedrale dei nuoresi. Insieme al silenzio era arrivato anche il buio, calato nelle due torri campanarie e i due grandi orologi che scandivano le ore si erano fermati. Anche la più piccola campana della batteria delle due torri, “Lollobedda”, che scandisce i quarti dell’ora, non suonava più. Ora da un paio di giorni, una ditta specializzata arrivata dall’Emilia Romagna, sta rimettendo in moto il simbolo della comunità cristiana e ridando voce alle campane di Santa Maria della Neve, che da sempre accompagnano il passare delle ore dei fedeli e non, i momenti di festa, quelli di preghiera e di lutto. Già da ieri i primi rintocchi di prova dal campanile di destra si sono uditi a mezzogiorno.

La decisione

«Stiamo rimettendo tutto a posto, i due campanili e gli orologi ormai fuori uso da tempo - conferma il parroco della Cattedrale, don Giovanni Maria Chessa - speriamo di sentire il prima possibile una bella armonia». Non lo dice, ma la volontà è quella di concludere tutto per Pasqua in modo che con questo vero e proprio lavoro di restauro delle campane della Cattedrale, ormai vetusto, si possa festeggiare il Risorto anche col richiamo alla fede per i cristiani proprio in quel giorno, il 9 aprile prossimo. Sarà tutto automatizzato, ma non elettronico. A suonare saranno solo le campane originali.

La torri

La Cattedrale ha due torri gemelle, in quella destra sono alloggiate le campane adibite ai rintocchi delle ore, della mezza e dei quarti. Nella torre di sinistra ci sono le campane armoniche, ottocentesche. Quelle delle feste. La chiesa iniziò ad essere costruita con la posa della prima pietra nel 1835 sull’area di un’antica chiesa per volontà del vescovo Giovanni Maria Bua. I lavori si conclusero ufficialmente nel 1853 con la benedizione della Cattedrale. L’intervento di restauro iniziato in questi giorni è coordinato da un team di esperti guidato dall’ingegnere bolognese Marcello Pollastri, con all’attivo oltre mezzo migliaio di interventi, che sta mettendo a punto un sistema automatizzato: al posto di essere il battacchio a dare il rintocco sarà il martello esterno che colpisce la campana.