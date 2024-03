Pasqua con il caldo ma piove nella notte Lunedì gite a rischio 

Pasqua col cielo velato e temperature elevate in Sardegna, con punte fino a 25 gradi nel Campidano di Cagliari, nel Sarrabus e in Ogliastra. Piovaschi nella notte tra domani e lunedì, ma dalla tarda mattina di Pasquetta il tempo volge generalmente al sereno, con qualche rovescio sparso nelle zone interne e occidentali, mentre il caldo si attenua con valori massimi fino a 19 gradi.

I capricci del tempo

Il meteo capriccioso della primavera caratterizza le festività pasquali, con l’Italia divisa in due. Al Sud un’ondata di caldo fuori stagione, con picchi di 33 gradi, e quindi le prime fiammate di caldo africano; al Nord fasi instabili con rovesci alternati a schiarite in un contesto decisamente più fresco (massime sui 15-18 gradi in pianura). In sintesi, domani si prevedono degli acquazzoni al mattino su Liguria, Alpi e Triveneto localmente su Alta Toscana e resto del Nord-Ovest; dal pomeriggio piogge e rovesci si concentreranno su Alpi e Triveneto, altrove ci saranno anche delle schiarite. A Sud, invece, il tempo sarà in prevalenza asciutto e caldo per il periodo, con acquazzoni al Centro-Nord a Pasquetta, alternati però a maggiori schiarite dal pomeriggio.

Il Paese diviso in due

Conferma il meteorologo cagliaritano Alessandro Gallo, di Meteo network: «Gli ultimi modelli in quota evidenziano sul settore occidentale europeo un sistema ciclonico che tende ad allungarsi sulla penisola iberica favorendo la risalita di aria calda e umida sul Sud Italia spaccando in due lo Stivale per le festività di Pasqua e Pasquetta. Ci saranno forti precipitazioni sulle regioni del Nord, intermittenti al Centro e velature a tratti ampie al Meridione con temperature massime in Sicilia e Calabria che potrebbero superare i 30 gradi celsius, fino a 32-34 gradi sul Catanese».

Cappellino e ombrello

Una Pasqua calda anche in Sardegna, «per la risalita di aria mite ma anche umida, con temperature massime che domani oscilleranno tra i 16-20 gradi sul settore costiero, con punte intorno ai 22-25 gradi sul Campidano di Cagliari, Sarrabus e Ogliastra». Per la giornata di domani non sono previste precipitazioni, almeno fino a notte. «Sulla nostra Isola», spiega Alessandro Gallo, «la dinamica ciclonica condiziona le due giornate festive, con le prime piogge a carattere intermittente dalla tarda nottata di Pasqua alla prima mattina del lunedì di Pasquetta, in particolare sul settore occidentale, in estensione al Nord e nelle aree interne. Dalla tarda mattina, primo pomeriggio di Pasquetta, il tempo tenderà a migliorare, con ampi spazi di sereno, senza escludere deboli rovesci pomeridiani sui rilievi centrali». A Pasquetta, comunque, l’arrivo di un fronte freddo nord-atlantico determinerà un calo delle temperature, che comunque resteranno piacevoli. «Avremo un calo dei valori massimi su tutta la regione che si attesteranno sui 16-19 gradi celsius, con locali punte di 20-22 gradi».

I venti, aggiunge, «per la giornata di domani si dispongono da sud sul Cagliaritano e sul settore orientale, da ponente sulle coste occidentali, con tendenza a soffiare su tutta l’Isola da ovest con intensità moderata».

