Pasqua, a tavola sarà tutto esaurito 

Dall’agriturismo in montagna al ristorante sul mare, tante sono le idee last minute per il pranzo dell’ultimo weekend di marzo. È pur vero che la festività molto bassa non aiuta l’afflusso turistico, ma i ristoratori apriranno le danze con un probabile tutto esaurito. «Per Pasqua saremo aperti», conferma Antonio Cabras, titolare del ristorante tipico Il Rifugio dell’altopiano di Golgo, nel Supramonte di Baunei. Cabras in quei giorni sarà in cucina, con un menù pensato per le tante persone che vorranno fare la classica gita fuori porta, magari unendo l’escursione a un pasto frugale a contatto con la natura più selvaggia. «Se tutto va bene apriamo il prossimo fine settimana e dunque anche a Pasqua daremo il servizio», dice Fabrizio Palmas dallo stabilimento Hakuna Matata di Orrì, litorale di Tortolì.

Tutto aperto

«Le richieste ci sono, sono partite già da diverso tempo ed è anche inusuale rispetto al passato, quando si preferiva aspettare le previsioni meteo». Patrizia Piroddi, dell’agriturismo Su Solianu di Loceri, conferma l’apertura del locale ed è in attesa di mettere nero su bianco prenotazioni di altri gruppi di commensali. Ma in generale, benché le prenotazioni ricevute finora non facciano gongolare i ristoratori, l’Ogliastra assicura comunque l’apertura di (quasi) tutti i locali in occasione del weekend di Pasqua. Gli operatori turistici puntano a conquistare il mercato sardo, promuovendo sulle brochure le fonti di attrazione che abbracciano cultura, enogastronomia e natura. Da Tertenia a Baunei, passando per Tortolì e tutti gli altri centri della costa e della montagna ristoranti e agriturismo si stanno dando da fare in queste settimane per accogliere i turisti e fare le prove generali in vista dell’estate.

La situazione

L’afflusso del fine settimana pasquale potrebbe anche non essere sufficiente a coprire le spese, ma i proprietari di agriturismo e b&b giocano in contropiede: al di là dei numeri e dei potenziali guadagni l’idea è garantire un servizio ai clienti. Diverso è il discorso di hotel e resort: i colossi a quattro stelle non apriranno prima della terza settimana di aprile. Nella maggior parte delle strutture sono in corso lavori di adeguamento, perciò bruciare i tempi per Pasqua sembra soltanto un rompicollo. Ci sarà spazio anche per il divertimento, con la discoteca La Capannina che per Pasqua (tempo permettendo) farà l’inaugurazione.

