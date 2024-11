Pasqua 1969, e chi se la scorda più 

La Pasqua 1969 resterà a lungo nella memoria degli sportivi sardi accorsi in massa per sostenere il Cagliari nello scontro al vertice col Milan campione d'Italia. E al 90’ negli spalti dell’Amsicora traspariva dai sorrisi dei tifosi cos’è la felicità. I rossoblù hanno annientato Rivera & c. con una limpida superiorità, espressa in termini tattici, agonistici e perfino tecnici.

Il Cagliari tornato spietato, nonostante pali e gol annullati da record, ha rifilato 3 gol al Milan che ne aveva incassati fin qui solo 8 e da due anni non ne subiva più di 2. Un diagonale da fuori di Greatti rompe l’equilibrio al 12’ dopo batti e ribatti con la difesa milanista. Il Milan perviene al pari al 33’: cross di Anquilletti, pasticcio di Tomasini e Albertosi forse abbagliato dal sole, e Rivera insacca. Prima della pausa Nené, con un guizzo felino, sguscia a Malatrasi e sigla il 2-1. Al 9’ della ripresa l’epilogo: fallo sullo stesso Nené, punizione di Riva (al 16° gol) che prendendo una rincorsa di 10 metri, accompagnata da un coro assordante del pubblico, spara una cannonata che “sfonda” la rete scatenando un irrefrenabile entusiasmo. L’arguzia di Scopigno è stata vincente. Il tecnico sabino, con la mossa geniale di un Martiradonna super su Rivera, ha avuto ancora la meglio sul “Paron” Rocco e il sogno scudetto continua.

RIPRODUZIONE RISERVATA