28 gennaio 2026 alle 00:29

«Pasdaran terroristi», e Teheran si infuria con Roma 

Teheran. La condanna degli «approcci sconsiderati» dell’Italia, la minaccia di «conseguenze dannose»: il duro cambio di passo scelto da Roma nei confronti dell’Iran non poteva non scatenare la reazione della Repubblica islamica, che ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, per protestare contro quelle che ha definito «dichiarazioni irresponsabili» di Antonio Tajani. Il ministro è pronto a sostenere domani in Consiglio Esteri Ue la proposta di dichiarare i pasdaran un’organizzazione terroristica. Tra i Paesi più impegnati nel dialogo con Teheran, l’Italia era finora rimasta prudente sulla possibilità di introdurre le Guardie della Rivoluzione nella lista Ue dei gruppi terroristici. Una posizione condivisa con Spagna e Francia, tanto da non permettere fin qui il raggiungimento della maggioranza qualificata dei 27. Le parole di Tajani, tuttavia, sembrano riaprire la partita: il quorum non è più irraggiungibile. La durissima repressione dell’ultima ondata di proteste contro il regime, con migliaia di morti nelle strade e i corpi ammassati negli ospedali, «impone una risposta chiara», ha sottolineato Tajani. E la protesta di Teheran non cambierà la posizione di Roma: «Non è colpa nostra se c’è stata una carneficina in Iran e l’opposizione che era in piazza è stata massacrata. Migliaia e migliaia di morti. Questo è inaccettabile».

