Pascolo semibrado, la Giunta fa retromarcia:  emendamento ritirato  

Qualche allarme, intanto, rientra. Ieri la Giunta ha ritirato l’emendamento al collegato finito al centro delle polemiche perché consentiva l’allevamento semibrado di suini nell’Isola. Ogni decisione è rinviata a quando nei dodici Comuni sardi rimasti in zona rossa non sarà completamente debellata la peste suina africana.

La retromarcia della Giunta arriva dopo l'alzata di scudi degli allevatori e delle associazioni agricole. Il no compatto del mondo delle campagne all'ipotesi di allentamento dei vincoli era motivato dal rischio per il sistema produttivo regionale della circolazione della variante di genotipo 2 della psa.

Di nuovo in commissione

«L’emendamento ritornerà in commissione agricoltura per approfondire tutte le tematiche», ha spiegato l’assessora Valeria Satta, «tuttavia voglio precisare che il senso del correttivo era quello di far sì che allevamenti irregolari possano regolarizzarsi. In sostanza rispondeva alle richieste di molti allevatori del centro Sardegna. Lo abbiamo ritirato solo per evitare fraintendimenti, tutto avverrà con il massimo della trasparenza».

L’ex assessora

Prima del ritiro, la proposta di modifica aveva provocato la reazione della precedente assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia. Che nel suo profilo Facebook ha scritto: «I nostri allevatori regolari hanno fatto tanti sacrifici (soprattutto in termini economici) per rafforzare la prevenzione del diffondersi della Psa. Con un farlocco emendamento, nonostante due legislature in continuità sul problema, si vorrebbe buttare tutto alle ortiche».

In realtà, l’attuale assessora ha precisato ieri che «sia chiaro, le maglie dei controlli sulla peste suina non sono e non saranno allargate. I controlli continueranno a essere totali, col monitoraggio di tutti gli allevamenti allo stato semi brado. Infatti lavoriamo perché gli ultimi dodici Comuni del nuorese ancora in zona rossa siano liberati dai vincoli imposti dall’Unione europea, com’è accaduto di recente nel resto dell’Isola».

«Correttivo prematuro»

Per il presidente della commissione Attività produttive Piero Maieli «la Giunta ha fatto la scelta giusta ritirando l’emendamento che era prematuro. Una volta che la commissione europea svincolerà i comuni ancora in zona rossa, allora si potrà riprendere con il pascolo brado, ma facendo un’analisi attenta con l’assessorato alla Sanità e l’istituto zooprofilattico».

Venti milioni

Ieri intanto è stato approvato tutto l’articolo del collegato in materia di agricoltura. In particolare, con un emendamento l’Aula ha incrementato le risorse per le aziende messe in ginocchio dal caro energia: dieci milioni di euro a beneficio delle filiere vitivinicola e del settore florovivaistico. Altri dieci milioni saranno destinati alle aziende assicurate contro le calamità naturali. (ro. mu.)

