Pascoli su terre  comunali 

Il Comune di San Nicolò Gerrei ha aperto le domande per l’ottenimento di terreni a uso pascolo per l’anno 2025, con concessione annuale. Le domande sono aperte sino al 31 gennaio prossimo e andranno consegnate con marca da bollo a mano all’ufficio protocollo o via mail.

Per poter fare domanda, oltre a essere residenti o avere la sede legale della società agricola a San Nicolò Gerrei, occorre essere proprietari di bestiame e in regola con i pagamenti del canone annuale.

I terreni individuati dal Comune si possono vedere nel bando, sulla home page del sito istituzionale.

Nel bando sono indicati anche tutti i documenti da allegare alla domanda.

