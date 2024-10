Pascoli-Nivola, scuola sportiva dell’anno 

Per due anni consecutivi le medie Pascoli-Nivola si sono aggiudicate il premio regionale “Scuola più sportiva dell’anno”. Un importante riconoscimento per gli studenti dell’Istituto comprensivo Assemini 1, che ingloba i plessi Pascoli di corso America e Nivola di via Cipro.

La soddisfazione

«Un ringraziamento - afferma orgogliosa la dirigente scolastica uscente Roberta Matta - va agli alunni che nell’anno scolastico 2023-24 si sono distinti nei “Giochi sportivi studenteschi” e agli insegnanti di Scienze motorie e sportive che li hanno accompagnati nel percorso e aiutati a raggiungere l’obiettivo, Laura Da Rold, Silvia Littera, Maria Sigismondo e Marco Orrù».

Lo scorso anno scolastico ha segnato un nuovo traguardo per le scuole del territorio che con le competizioni sportive scolastiche hanno battuto ogni record di partecipazione, dimostrato entusiasmo e impegno straordinario e superato le aspettative sia in termini di adesioni sia di presenze sui campi di gara. Oltre 300 giovani hanno partecipato alle gare legate a quattro discipline: atletica leggera, corsa campestre, badminton e calcio. Per le discipline atletiche ha contribuito in maniera decisiva il gruppo polisportivo Gpd Assemini.

L’Ufficio scolastico

La scuola asseminese come vero e proprio esempio di continuità. Ne parlano anche i vertici dell’Ufficio di Educazione fisica e sportiva: «L’istituto ha saputo promuovere con costanza lo sport come strumento fondamentale di crescita e formazione».

Il successo è frutto di un lavoro di squadra che ha visto protagonisti il team di docenti di scienze motorie: «Grazie alla loro dedizione e alla capacità di trasmettere passione e determinazione ai ragazzi gli alunni hanno saputo affrontare le competizioni con spirito di squadra, eccellendo in diverse discipline e dimostrando un forte senso di appartenenza e dedizione: valori che rappresentano l’essenza dello sport e che contribuiscono alla formazione del carattere», dicono i referenti di Educazione fisica dell'Ufficio scolastico regionale Antonio Murgia e Duilio Ennas.

In Municipio

Giovedì, nell’aula consiliare del Comune, l’amministrazione comunale ha accolto una folta schiera di studenti e docenti: «Questo premio - commenta l’assessore alle Politiche dello sport Francesco Murtas - è la conferma che il risultato dell’anno scorso non è stato casuale e significa che c’è progettualità alle spalle».

La coppa è stata loro consegnata dall’assessora alla Pubblica istruzione Antonella Mostallino e dal sindaco Mario Puddu: «È un riconoscimento a cui teniamo molto - dichiarano - che evidenzia quanto siano centrali scuola, sport e giovani. Teniamo a sottolineare, al di là del risultato ottenuto, l’importanza della pratica dello sport per la cura del corpo, della mente e per l’inclusione sociale».

