Party, musica e djset: oggi e domani si balla 

Al via un altro weekend di musica festa e divertimenti nei locali della città. Un ricco programma tra cene in musica, djset e concerti dal vivo.

Oggi

Alla Padaria le selezioni di musica house di Cocco. I vinili di Zimbra al Colonial di Palazzo Doglio. Cena e dopocena targato Euphoria all’Obicà. Al Melodic house con Carrusci al Bacan, a seguire afrohouse con Smomo.

Al Patron cena in musica con Mannai, poi spazio ai dj Casu, Cozzolino, Bacchi, Spoli (afro/latin/tech house). I dj Lucente, Matthew, Carrus, B-Miken e Piana (hits/afrohouse/latino) al mixer del Room. All’Illusion Sensation saturday: hits e latina con Leoni, Nait, Farigu e Picci; Tiscali club con i dj Ena, Sanchez e Marascia (elettronica). Millennium party al Wakanda: alla batteria Ride Gorilla, in consolle Siddi, Pagliero, Mlia (dance/latina).

House al Tulum di viale Trieste con Laddo e Venc. Allo “040” ci si diverte con dance e musica latina. Al Mood serata Lgbtqia+ Fashion Disaster: in consolle Bandit , Rossella Duville e Jany voice (dance/pop/latina). Al Relax Wine Bar K-Elements con Kambò (downtempo/afrohouse).

Spostandosi a Quartu, invece, la pop-dance di Simonluca e Vinci è al Flower, mentre Bettosun, Iral e Dany P (elettronica) sono al River.

Domani

Djset soulful in vinile di Zimbra al Bacan a Su Siccu. Al Patron Squarciagola in viale Trieste: in tv Juve-Lazio, karaoke con Diana e, a seguire, le hits di Bacchi.

