Party abusivi in spiaggia: scattano le multe 

Feste non autorizzate in spiaggia con l’occupazione abusiva di una parte dell’arenile, party con un numero di persone superiore al consentito e ancora minorenni identificati all’interno di un centro scommesse o in un bar mentre sorseggiavano alcolici. È stato un Primo Maggio impegnativo per la Polizia intervenuta in numerosi locali tra Cagliari e Quartu, facendo scattare una serie di sanzioni e interrompendo, o bloccando sul nascere, serate musicali con dj. Controlli e servizi eseguiti dagli agenti della Polizia Amministrativa per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole.

Party e musica

Gli agenti, coordinati dal dirigente Gianluca Andreini, avevano raccolto diverse informazioni su alcune iniziative in programma mercoledì scorso. In particolare su spettacoli e serate musicali. Così sono scattate le verifiche nel lungomare Poetto, soprattutto nel territorio quartese in collaborazione con la Polizia Locale di Quartu. In uno ristorante club, secondo le accuse, era in programma un evento musicale con diversi dj. La pubblicità sui social e l’interesse attorno alla giornata avrebbe attirato un gran numero di persone: così quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato, già posizionate, attrezzature e strutture senza i necessari requisiti di sicurezza e sistemate in spiaggia abusivamente, come emerso dalle verifiche degli agenti. Oltre all’assenza della documentazione, la situazione avrebbe rappresentato un pericolo per chi avrebbe partecipato. Il tutto è stato smontato e il titolare è stato sanzionato. Sanzione anche per il gestore di un altro locale, sempre nella zona del Poetto quartese: in questo caso, come accertato dagli agenti della Polizia Amministrativa, musica e danze erano già iniziate. Non c’era alcuna autorizzazione per ospitare un numero di persone così alto e superiore rispetto alle uscite di sicurezza presenti. «Tutti gli esercizi pubblici presenti nel litorale di Quartu», fanno sapere dalla Questura, «sono autorizzati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande con la diffusione di musica di accompagnamento».

Alcol e minorenni

Nei guai sono finiti anche un centro scommesse e un bar. Nel primo caso, a Stampace, gli agenti hanno sorpreso all’interno due minorenni: sono stati fatti entrare senza che gli venisse chiesto il documento d’identità. Pesanti le conseguenze: potrebbe scattare la chiusura fino ad un massimo di 30 giorni e una sanzione di oltre 6.000 euro. In piazza Yenne invece i poliziotti hanno visto quattro ragazzine di 13 e 14 anni ricevere alcolici dentro un locale. Il titolare è stato denunciato mentre le minorenni sono state affidate ai rispettivi genitori.

