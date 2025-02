Partorisce il sesto figlio in bagno mentre gli altri guardano la tv 

udInE. Ha sistemato i tre bambini più grandi davanti un cartone animato in tv, ha messo a letto i due più piccoli e poi si è chiusa in bagno per partorire il sesto figlio. Il parto si era fatto impellente, con contrazioni sempre più forti e frequenti, e l’ambulanza non era ancora arrivata. Suo marito, avvertito al telefono, aveva lasciato il lavoro per raggiungerla ma nemmeno lui era ancora arrivato. Quindi Laura Micelli si è basata sulle esperienze passate e ha fatto da sola, mettendo al mondo Gabriele, un bel bambino del peso di 3 chili e 280 grammi. È accaduto sabato sera nel piccolo comune di Strassoldo, come riporta il Messaggero Veneto. Il parto è stato perfetto: «Ho visto che era cianotico, gli ho tolto il cordone ombelicale che si era stretto attorno al collo», ha riferito la signora. Ancora commosso il marito, Paolo Ruiu, 42 anni: «Erano le 20,36. È stata coraggiosissima. Ha fatto tutto sola». Quella sera Laura Micelli, 38 anni, stava cambiando il bimbo più piccolo, che ha un anno, quando ha capito che era arrivato il momento: ha terminato l’operazione col piccolo, ha telefonato al marito, ha cambiato anche l’altro bimbo di 2 anni, li ha messi entrambi a letto e ha piazzato davanti allo schermo i tre più grandi. Infine, con le contrazioni ormai molto forti, ha chiesto l’intervento di un’ambulanza. L’operatore ha avviato le procedure per inviare il mezzo e intanto le ha passato un’infermiera per darle indicazioni. Laura però era troppo sofferente per attendere ancora e allora ha messo un asciugamano per terra in bagno, si è distesa nella posizione da parto e ha dato alla luce il piccolo. «Mi pareva che non respirasse. Ho visto che aveva tre giri di cordone ombelicale attorno al collo. Li ho tolti e gli ho passato un dito in bocca. A quel punto è arrivata l’ambulanza ed è arrivato mio marito». Sono stati i sanitari a tagliare il cordone prima di trasportare la donna all’ospedale. Felice e riposata, Laura ha postato foto e video per raccontare la sua esperienza.

