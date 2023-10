Ha abbandonato il figlio appena nato sotto un’auto, per strada. Per questo una 29enne è in stato di arresto all’ospedale di Sassari con l’accusa di tentato omicidio. La storia drammatica a Osilo. Il neonato è salvo grazie alla nonna. In ospedale lo hanno chiamato Francesco. La comunità osilese è sotto choc.

a pagina 5