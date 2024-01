Partono i lavori per il nuovo ponte, spazio a bici e pedoni 

Al via gli interventi preliminari per l'abbattimento del ponte in via Galvani, una delle diciotto opere da eliminare per la messa in sicurezza idrogeologica della città. Ieri, è stata posata la prima pietra per la costruzione di un nuovo ponte, tra via Veronese e via Figoni, alle spalle del vivaio forestale Fausto Noce: la sua realizzazione consentirà la demolizione del ponte (tappo) sul Rio San Nicola, che, al passaggio del ciclone Cleopatra, ha ostacolato il regolare deflusso delle acque di piena.

Oltre un milione e duecentomila euro per la costruzione del nuovo ponte che, ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, «oltre a mettere in sicurezza l'area dal punto di vista idrogeologico, l'opera finita comprende la modifica della viabilità, rendendo il traffico più snello e con grandi vantaggi anche per i pedoni e per chi si sposta in bicicletta». Il progetto, ha aggiunto Nizzi, prevede «la realizzazione di una passerella a uso esclusivo di questa tipologia di utenza, un passo importante per incentivare la mobilità sostenibile e sostenere i nostri concittadini nella scelta di una vita più sana e attiva». Cantiere aperto, fino a fine maggio in via Veronese, nel tratto con l’intersezione con via Giberti, e in via Fidia è sospesa la circolazione stradale ed è stata istituita una viabilità alternativa. (t.c.)

