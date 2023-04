Partono i lavori in viale Trieste 

Nel dettaglio, la chiusura di viale Trieste avverrà in due step: il primo, domani, con la chiusura alle automobili del tratto tra piazza del Carmine e via Caprera. L’amministrazione mantiene aperto un “corridoio” centrale per il passaggio dei mezzi di soccorso e per i residenti che hanno il garage che si affaccia in quel tratto di viale Trieste. «I lavori di riqualificazione di questa prima parte dovrebbero durare circa due mesi», spiega l’assessore Mereu. Il secondo, durante l’estate, con la chiusura del tratto tra via Caprera e l’incrocio con via Roma. La scelta dell’amministrazione è dettata dalla volontà di limitare il più possibile i disagi ai residenti e ai titolari delle attività commerciali: in questo modo, residenti, commercianti ma anche semplici cittadini potranno continuare a utilizzare la parte di viale Trieste tra via Caprera e l’incrocio con via Roma (si entrerà in direzione oggi vietata), poi una volta terminati i lavori di riqualificazione nella prima parte (dove è prevista anche una sopraelevazione del piano stradale di fronte alla chiesa del Carmine), si chiuderà la seconda parte, tra via Caprera a via Roma.

«Ci vorrà un po’ di pazienza, al termine dei lavori Cagliari sarà una città migliore», continua a sostenere l’amministrazione dopo l’apertura del cantiere di via Roma (e la chiusura del lato portici) per il nuovo frontemare, che nelle ore di punta ingolfa il traffico. Da domani ne servirà ancora di più. Il d-day annunciato è arrivato: lunedì infatti decolla la fase-2 dei grandi cantieri con la chiusura di viale Trieste per i lavori di riqualificazione che rivoluzionano la viabilità accanto a via Roma e ridisegnano il percorso di alcune linee del Ctm. «Lavori necessari», afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, «a residenti e commercianti garantiamo la massima disponibilità, compatibilmente con le esigenze dell’impresa, ad incontro alle loro esigenze», aggiunge.

«Ci vorrà un po’ di pazienza, al termine dei lavori Cagliari sarà una città migliore», continua a sostenere l’amministrazione dopo l’apertura del cantiere di via Roma (e la chiusura del lato portici) per il nuovo frontemare, che nelle ore di punta ingolfa il traffico. Da domani ne servirà ancora di più. Il d-day annunciato è arrivato: lunedì infatti decolla la fase-2 dei grandi cantieri con la chiusura di viale Trieste per i lavori di riqualificazione che rivoluzionano la viabilità accanto a via Roma e ridisegnano il percorso di alcune linee del Ctm. «Lavori necessari», afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, «a residenti e commercianti garantiamo la massima disponibilità, compatibilmente con le esigenze dell’impresa, ad incontro alle loro esigenze», aggiunge.

Il piano

Nel dettaglio, la chiusura di viale Trieste avverrà in due step: il primo, domani, con la chiusura alle automobili del tratto tra piazza del Carmine e via Caprera. L’amministrazione mantiene aperto un “corridoio” centrale per il passaggio dei mezzi di soccorso e per i residenti che hanno il garage che si affaccia in quel tratto di viale Trieste. «I lavori di riqualificazione di questa prima parte dovrebbero durare circa due mesi», spiega l’assessore Mereu. Il secondo, durante l’estate, con la chiusura del tratto tra via Caprera e l’incrocio con via Roma. La scelta dell’amministrazione è dettata dalla volontà di limitare il più possibile i disagi ai residenti e ai titolari delle attività commerciali: in questo modo, residenti, commercianti ma anche semplici cittadini potranno continuare a utilizzare la parte di viale Trieste tra via Caprera e l’incrocio con via Roma (si entrerà in direzione oggi vietata), poi una volta terminati i lavori di riqualificazione nella prima parte (dove è prevista anche una sopraelevazione del piano stradale di fronte alla chiesa del Carmine), si chiuderà la seconda parte, tra via Caprera a via Roma.

I lavori

Il lavori riqualificheranno completamente viale Trieste: perché prevedono il completo ridisegno delle aree carrabili e pedonali, con più spazi per la socialità, la sostituzione parziale delle alberature esistenti, il rifacimento del sistema di illuminazione pubblica (con una tecnologia innovativa), quindi la realizzazione dei nuovi impianti idrico e di smaltimento delle acque piovane. Per questo cantiere la road map è segnata: perché l’amministrazione conta di arrivare al “collaudo” entro la fine dell’anno.

La viabilità (e il Ctm)

Con viale Trieste chiusa, il piano per la viabilità messo a punto dal Comune fissa alcune importanti novità. La principale (in vigore da domani) è rappresentata dal nuovo senso unico di via Maddalena, a scendere verso via Roma con l’obbligo di svolta a destra verso viale Trieste. Già operativo da una decina di giorni, invece, il doppio senso tracciato in via Roma, tra via Maddalena e viale Trieste e il nuovo senso unico a scendere in via Caprera. Con questa nuova viabilità, non si dovrebbero creare “tappi” alla circolazione stradale: perché si aggirerà il cantiere passando proprio da via Maddalena e svoltando a destra per via Roma, per poi rientrare in viale Trieste.

Anche per i mezzi pubblici sono previste alcune modifiche: in particolare per le linee 1, 5, 5/11, 9 e istituti Agrario e Alberghiero. Soppresse le fermate della Chiesa del Carmine e all’incrocio con via 29 Novembre. Prevista, inoltre, l'istituzione di una fermata provvisoria in viale Trieste all'altezza del civico 65.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata