Partono da oggi i lavori per il nuovo asfalto 

A partire da oggi, e per i successivi cinque giorni lavorativi, la zona di via dei Conversi sarà interessata da lavori di bitumatura.

I tratti coinvolti saranno le bretelle di immissione da e per l'asse mediano, la rampa di uscita dall'asse mediano verso la rotonda di via Is Guadazzonis-via Fleming, con i lavori previsti domani, e la stessa rotatoria.

Il traffico sarà regolato da movieri e apposita segnaletica. Per limitare ulteriori disagi alla già caotica circolazione stradale, gli interventi procederanno per tratti garantendo la circolazione ed evitando gli orari di maggiore transito veicolare come quelli di ingresso nelle scuole e negli uffici.

Il rifacimento dell’asfalto è un intervento quanto mai importante. Lungo l’importante arteria stradale in quest’ultimo periodo particolarmente interessata dal traffico (molti automobilisti pur di evitare il centro preferiscono allungare il percorso) sono molti i tratti sconnessi. Soprattutto durante le giornate di pioggia, le buche si trasformano in trappole insidiose in particolar modo per i motociclisti che sono costretti a effettuare manovre azzardate per evitarle.

RIPRODUZIONE RISERVATA