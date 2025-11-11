VaiOnline
Via dei Conversi.
12 novembre 2025 alle 00:32

Partono da oggi i lavori per il nuovo asfalto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A partire da oggi, e per i successivi cinque giorni lavorativi, la zona di via dei Conversi sarà interessata da lavori di bitumatura.
I tratti coinvolti saranno le bretelle di immissione da e per l'asse mediano, la rampa di uscita dall'asse mediano verso la rotonda di via Is Guadazzonis-via Fleming, con i lavori previsti domani, e la stessa rotatoria.
Il traffico sarà regolato da movieri e apposita segnaletica. Per limitare ulteriori disagi alla già caotica circolazione stradale, gli interventi procederanno per tratti garantendo la circolazione ed evitando gli orari di maggiore transito veicolare come quelli di ingresso nelle scuole e negli uffici.

Il rifacimento dell’asfalto è un intervento quanto mai importante. Lungo l’importante arteria stradale in quest’ultimo periodo particolarmente interessata dal traffico (molti automobilisti pur di evitare il centro preferiscono allungare il percorso) sono molti i tratti sconnessi. Soprattutto durante le giornate di pioggia, le buche si trasformano in trappole insidiose in particolar modo per i motociclisti che sono costretti a effettuare manovre azzardate per evitarle.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 