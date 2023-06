Parto nel parcheggio: «Ecco com’è andata» 

È l’altra donna protagonista dell’incredibile avventura di Francesco, il bimbo nato nei parcheggi del Policlinico di Monserrato. Agnese Piras è l’ostetrica che ha aiutato a partorire Alessandra Sanna, partita da Muravera in auto col marito dopo la comparsa delle doglie. «Ero in ospedale a un corso di aggiornamento sulle emergenze ostetriche – racconta -. Squilla il telefonino, era Luca Paderi il marito di Alessandra Sanna. “Siamo in auto e stiamo arrivando”, mi dice». Agnese corre verso i parcheggi del Policlinico, proprio mentre sta arrivando l’auto. «Il piccolo aveva già la testa fuori. Ho aperto il sacco gestazionale e fornito le prime cure». Poi sono arrivate la ginecologa Francesca Marotto, l’ostetrica Carla Ortu, le oss Donatella Porru e Cinzia Zanda che «hanno trasferito la donna sulla barella mentre io mi sono occupata delle prime cure del bambino». Francesco e la mamma stanno bene e presto torneranno a casa.

