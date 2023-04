Parto in ritardo, danni per il bimbo 

Compirà quattro anni a luglio, è un bambino che secondo i pm di Tempio ha malattie “certamente non curabili”. Il piccolo, si legge negli atti delle indagini che riguardano la sua nascita, è affetto da tetraparesi spastica, deficit visivo e uditivo, disabilità comunicativa, disfagia ed epilessia e viene nutrito con un sondino. Il pubblico ministero Mauro Lavra, alla fine di un’indagine durata tre anni e basata su una consulenza medico legale collegiale, sostiene che la condizione del bambino sia la conseguenza di una “errata interpretazione del tracciato cardiotocografico” e del “disinteresse nel monitoraggio delle condizioni di salute del nascituro”. È l’ipotesi del fascicolo per il reato di lesioni gravissime che riguarda i fatti avvenuti nell’ospedale di Olbia, il 1° luglio del 2019, il giorno della nascita del bambino.

Due indagati

Nel capo di imputazione si parla di encefalopatia post anossica, diagnosticata dopo il parto. Le contestazioni del pm, ancora tutte da dimostrare e da sottoporre al vaglio di un giudice, sono a carico dell’ostetrica Luciana Ogana e del medico ginecologo, Giovanni Ruiu. Sono le figure che nella notte del 1° luglio 2019, a partire dall’arrivo della madre del piccolo, si occuparono (in fasi diverse) del parto, almeno secondo la Procura di Tempio.

Cesareo in ritardo?

La ricostruzione dei fatti della Procura è sintetizzata nel capo di imputazione. La mamma del piccolo (una donna di Buddusò) arriva in ospedale intorno alle 5 del 1° luglio 2019. Secondo il pm, l’esito del tracciato cardiotocografico viene valutato normale dalle 10 e sino alle 13.20, quando per il personale medico la situazione cambia e viene deciso di intervenire con un taglio cesareo immediato. Ma, sostiene la Procura di Tempio, alle 10.30 il tracciato segnalava già “chiari segni di sofferenza fetale”. Quindi, per il pm il cesareo è stato effettuato con un ritardo di circa tre ore, in contrasto con le “buone pratiche” cliniche che prevedono in casi simili, insiste la Procura, “l’espletamento del parto nell’arco di trenta minuti”. Le consulenza collegiale disposta nel corso delle indagini indica come causa della patologia una “grave anossia del feto”. Gli indagati sono assistiti d’ufficio dall’avvocato Maurizio Mani che non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ostetrica e ginecologo ritengono di avere agito nel pieno rispetto dei protocolli. I familiari del piccolo sono rappresentati dall’avvocatessa Mariella Manai, che segue il caso anche dal punto di vista civilistico.