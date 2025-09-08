Parto da record, nasce una bambina di oltre cinque chili  

Un fiocco rosa d’eccezione. Appena nata e Martina Orrù è subito nel libro dei record, almeno per l’ospedale oristanese: la piccola ha pesato 5 chili e 250 grammi, una soglia che raramente viene registrata in sala parto soprattutto se si tratta di un nato prima del termine. «Un peso da record per una neonata di 38 settimane» ha spiegato Francesca Campus, responsabile del reparto di Ginecologia e ostetricia. La piccola, nata con parto cesareo, sta bene e al momento si trova nel reparto di Neonatologia (diretto da Enrica Paderi) seguita dal personale e coccolata dalla mamma Federica e dal papà Matteo Orrù, di Mogoro, che hanno anche altri due figli (nati entrambi con pesi importanti). «Questo peso ha stupito anche noi – hanno ammesso i genitori – In un primo momento, durante il parto, ci siamo anche preoccupati ma poi i medici e tutto il personale ci hanno rassicurato, oltre ad assisterci in un modo davvero straordinario». Una grande soddisfazione per il reparto di Ginecologia, che ha seguito la mamma nelle varie fasi con attenzione e professionalità optando per l’induzione medica al travaglio alla 38esima settimana (per le condizioni della mamma) e poi per il cesareo.

RIPRODUZIONE RISERVATA