Partito liberale, Murru commissario nell’Isola 

Carlo Murru, 61 anni, cagliaritano, medico igienista, è il nuovo commissario per la Sardegna del Partito liberale italiano: la nomina è arrivata ieri dal segretario nazionale, Roberto Sorcinelli. Il commissario avrà il compito di garantire la continuità politica e l’amministrazione ordinaria, e sarà l’unico titolato a utilizzare nome, simbolo e risorse del partito.

Tale svolta, ha detto Sorcinelli, «rappresenta un momento importante per il nostro partito, e siamo certi che Carlo Murru saprà guidarci con competenza e determinazione verso nuovi traguardi. La sua leadership sarà fondamentale per ascoltare le esigenze di iscritti e sostenitori». Oltre alle varie esperienze dirigenziali nelle Asl, Murru ha anche vari trascorsi politici, tra cui l’incarico di sindaco di Quartucciu. Avrà il compito di riorganizzare il Pli sul territorio, nonché – come spiega una nota diffusa ieri – di «valutare ogni iniziativa politica che possa consentire al Partito di essere rappresentato alle prossime elezioni amministrative». «È un grande onore e una responsabilità che assumo con entusiasmo e determinazione», ha dichiarato il neo commissario, impegnandosi a lavorare «per rafforzare il nostro partito e per rappresentare al meglio gli interessi della nostra regione».

