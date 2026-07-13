Partito il salvamento a mare   

L'amministrazione comunale ha attivato il servizio di salvamento a mare, garantendo la presenza di bagnini e torrette per tutta la fase più intensa della stagione estiva. Il presidio sarà operativo fino al 31 agosto.

Nel documento amministrativo si ricorda che «l’attività di salvamento deve essere svolta e assicurata in linea con l’ordinanza della Guardia costiera di Bosa. Il servizio, affidato alla cooperativa 2000 Lune, sarà operativo nella spiaggia di Turas, una delle più frequentate del litorale. Con l’aumento delle presenze turistiche e il picco di accessi previsto nelle prossime settimane, il presidio dei bagnini rappresenta un elemento essenziale per la prevenzione dei rischi, il pronto intervento in caso di emergenza e la gestione delle situazioni critiche che possono verificarsi in mare o lungo la battigia. La presenza quotidiana degli operatori specializzati contribuisce a rendere più sicura la fruizione delle spiagge, soprattutto nelle giornate di maggiore affollamento. Con l’avvio del servizio, la città affronta il cuore dell’estate garantendo un presidio fondamentale per residenti, turisti e famiglie che scelgono il litorale cittadino per le loro giornate al mare. ( s. c. )

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