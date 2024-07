Partiti pugili e ciclisti Sinner rinvia per febbre 

Un fiume azzurro che scorre lento dagli aeroporti internazionali italiani, da dove atlete e atleti stanno raggiungendo Parigi. Non è partito Jannik Sinner, che aveva la febbre (negativo al Covid) e raggiungerà la Francia domani (come il capo dello Stato Sergio Mattarella), giorno del sorteggio del tabellone del torneo di tennis, le cui prime partite sono in programma sabato. Con la racchetta, ieri è partito solo Giovanni Toti, del badminton.

Ieri da Fiumicino sono partiti invece i pugili azzurri: Giordana Sorrentino, Sirine Charaabi, Irma Testa, Alessia Mesiano, Angela Carini, Salvatore Cavallaro, Aziz Abbes Mouhiidine e Diego Lenzi, accompagnati dal dt Emanuele Renzini, dal suo staff e dalle parole del presidente Fpi Flavio D'Ambrosi: «I nostri atleti e anche noi siamo pronti per affrontare questa grande sfida. Io sono ottimista. In bocca al lupo ai ragazzi, e in bocca al lupo al Pugilato Italiano».

In mattinata è volato da Linate alla volta di Parigi anche un primo gruppo di azzurri e azzurre del ciclismo, una squadra numerosa che raggiungerà la Francia in varie fasi, essendo il programma della disciplina diluito durante tutto il periodo dei Giochi. Filippo Ganna, Alberto Bettiol ed Elisa Longo Borghini, impegnati già sabato nelle cronometro, Martina Berta, Chiara Teocchi, Luca Braidot e Simone Avondetto, che gareggeranno rispettivamente domenica (donne) e lunedì (uomini) nella mtb.

