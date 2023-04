Partiti, indennità e confusione 

Si sapeva che nel centrodestra sarebbe stato complicato individuare un candidato a sindaco. Ma nessuno forse, a quel tavolo, immaginava fosse così difficile. Non che gli avversari se la passino meglio, sia chiaro. la situazione sia più serena. I motivi di tale lentezza sono due: i partiti (quasi tutti) si sono fatti trovare impreparati perché la caduta di Massimo Cannas ha sorpreso più o meno tutti e poi perché ai pretendenti alla posti che contano fanno gola i nuovi trattamenti economici. Ecco perché sono in campo più generali che soldati. Ed è probabile che manchi la volontà di costituire liste partitiche e anzi, gli attori protagonisti si muovono per gruppi civici.

Nuove indennità

Potenzialmente il sindaco di Tortolì potrà guadagnare fino a 9.660 euro lordi mensili. Le misure delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vicesindaco e agli assessori comunali e al presidente del Consiglio sono state aggiornate dalla legge di stabilità regionale nel 2022. Sempre secondo la nuova tabella vanno 5.313 euro lordi all’assessore nominato vicesindaco (55 per cento dell’indennità del sindaco), 4.347 euro agli assessori (45 per cento rispetto all’indennità del sindaco) e 4.347 euro per il presidente del Consiglio (45 per cento anche in questo caso. Per tutti vale la regola dell’indennità dimezzata se lavoratori dipendenti. Importi dovuti perché Tortolì è stato individuato dalla Regione capoluogo di Provincia. Ente che però, di fatto, non è ancora resuscitato in termini di operatività.

Clima teso

È vero che la poltrona fa gola a tanti, ma è altrettanto vero che per alcuni dei nomi finiti nel calderone dei papabili la stessa potrebbe essere un’arma a doppio taglio rispetto alla professione. Perché in effetti qualcuno è animato da voglia e convinzione di riuscire a produrre qualcosa di buono per la comunità. C’è anche chi è rimasto spiazzato dalle elezioni anticipate, eredità del terremoto politico che il 24 gennaio scorso ha lacerato le fondamenta del Comune e, soprattutto, equilibri nei rapporti interpersonali che portano veti incrociati.