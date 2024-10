Partiti i lavori per riasfaltare tutta la strada 

Hanno preso il via ieri mattina i lavori preparatori per il rifacimento del manto stradale in via Is Ammostus, una delle strade più trafficate della campagna quartese.

Gli operai hanno provveduto a grattare via il vecchio asfalto e adesso entreranno in azione le macchine bitumatrici per ridare un nuovo volto alla via.Si tratta di un intervento atteso da anni. Più volte i residenti avevano sollecitato soluzioni dal momento che la strada si trovava in condizioni critiche disseminata di buche.

Continua così il piano di rifacimento degli asfalti anche nel litorale e nell’agro. Qualche tempo fa i lavori avevano riguardato via Is Pardinas, a Bellavista, dove però adesso il problema principale resta l’assenza di un marciapiede. Tanto che i pedoni e soprattutto gli alunni che devono raggiungere la scuola, sono costretti a percorrere un lungo tratto a bordo strada tra le auto che sfrecciano a tutta velocità.

