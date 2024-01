Partiti i lavori per la nuova mensa scolastica 

Ruspe al lavoro per la realizzazione della nuova mensa scolastica in prossimità dell’area dove attualmente sorge la scuola secondaria di primo grado. Un primo passo dunque per un progetto molto più ampio che prevede un vero e proprio polo scolastico dal nido alle scuole superiori. Per fare tutto ciò il Comune si avvale di fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per circa due milioni di euro. Solo per la costruzione di questo nuovo edificio verranno spesi 700 mila euro. Una struttura all’avanguardia che fungerà da supporto al tempo pieno che ad Isili è stato attivato appena sei anni fa. Attualmente lo spazio dedicato alla refezione si trova all’interno della scuola che ospita l’asilo nido, la materna e le elementari con non pochi problemi per gli studenti che usufruiscono del servizio. Per uno spazio più adeguato il Comune ha partecipato al bando posizionandosi al secondo posto fra i 14 enti in Sardegna beneficiari del finanziamento. Un progetto quello che nasce dalla necessità di dare risposte più adeguate alle tante famiglie che, anche dai paesi vicini, hanno preso Isili come punto di riferimento per la formazione scolastica dei propri figli. «In questo modo», ha detto il sindaco Luca Pilia, «e poi con la realizzazione dell’edificio che ospiterà l’asilo nido e la scuola dell’infanzia possiamo aumentare l’offerta formativa».

