Partiti i lavori nell’asilo 

Iniziati i lavori di recupero del plesso di Santa Porada, un progetto pedagogico integrato per l'infanzia nel cuore di Uta. L’opera è stata finanziata dal Pnrr con 701mila euro, di cui 447.545 destinati ai lavori e mira a trasformare lo storico plesso in un modello flessibile di educazione e cura per la prima infanzia.

Una parte del finanziamento è destinata alla riorganizzazione degli spazi interni, con la demolizione parziale delle murature divisorie e la creazione di ambienti adattabili, rispondendo così alle varie esigenze di un ambiente per l'infanzia. (a. cu.)

