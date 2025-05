Partiti i controlli con gli autovelox 

La polizia locale ha avviato un intenso programma di controlli elettronici della velocità che coprirà l'intero mese di maggio. Iniziati lo scorso 9 maggio sulla Provinciale 91, i controlli proseguiranno dal 15 maggio, in via Trento, il 16 maggio sulla strada comunale Santa Barbara, il 20 maggio nuovamente sulla Statale 195, il 22 maggio in via Santa Lucia, il 23 maggio sulla 91, il 27 maggio sulla strada comunale Santa Barbara e il 30 maggio sulla 195. Le verifiche vengono effettuate mediante “Telelaser - TruCam HD” e “Autovelox 106”, sia in modalità fissa all'interno dei “soft box” che su apparato mobile. Tutti i controlli si svolgono in fasce orarie prestabilite: dalle 8 alle 13-13.30 e dalle 14.30 alle 20.30. Il calendario, precisa la polizia locale, potrebbe subire variazioni in base alle esigenze di servizio.

