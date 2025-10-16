VaiOnline
Carbonia
17 ottobre 2025 alle 00:28

Partite Iva: «Zona franca da rilanciare» 

Sui 124 milioni stanziati anni fa per la Zona franca urbana (Zfu) del Sulcis Iglesiente, diversi milioni sono fermi e inutilizzati. Quanti e soprattutto come rimetterli in gioco è il punto focale di una lettera che le Partite Iva del Sulcis Iglesiente, coordinate da Elio Cancedda, hanno inviato al ministro e al direttore del ministero Made in Italy (Mimit

9, alla presidente della Regione Alessandra Todde e al neo presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai. Viene espressa la necessità di fare il punto sulla Zfu istituita nei Comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias alla luce dell’acuirsi della crisi del polo industriale di Portovesme e le difficoltà in cui incappano le imprese.

Le Partite Iva in pratica chiedono una verifica capillare: «Appare necessario – afferma Cancedda - proseguire nella politica dello sviluppo e coesione sociale, analizzando gli importi delle agevolazioni concesse, le eventuali rinunce e revoche, le agevolazioni effettivamente fruite e i valori ancora disponibili». Si chiede poi: «Dei 124 milioni stanziati, secondo le nostre valutazioni ci sarebbero diversi milioni inutilizzati e disponibili che possono essere integrati con nuove risorse della Regione o con l’utilizzo dei fondi del Pnrr». Secondo le Partite Iva territoriali, «il Sulcis Iglesiente può lottare contro la crisi con un ripensamento complessivo del modello di sviluppo ma è necessario verificare lo stato di attuazione della Zona franca urbana per riattivare gli aiuti fiscali alle micro e piccole imprese».

