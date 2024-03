Partite Iva, popolo in estinzione 

I lavoratori autonomi “classici” come gli artigiani, i piccoli commercianti e gli agricoltori che rappresentano l’80 per cento dei lavoratori indipendenti continuano a diminuire.

A comunicarlo è l’ufficio studi della Cgia, associazione artigiani e piccole imprese Mestre. Il crollo del numero di queste tre categorie ha interessato quasi tutte le regioni e molte province, tra queste Oristano che a livello complessivo passa da 12.422 imprese del 2014 a 11.790 del 2019 per arrivare a 11.117 del 2022 con un meno negli ultimi 8 anni del 10,5 per cento. Un’impresa su dieci ha abbassato le serrande, questo il dato che meglio di altri rende bene l’idea dello stato di crisi ante e post Covid.

Il crollo

Il segretario della Cgia, Renato Mason, fa il punto: «Il crollo degli artigiani e dei piccoli commercianti è ormai visibile soprattutto nelle città e nei paesi di periferia dove aumenta il numero delle botteghe e dei negozi chiusi definitivamente».

Nando Faedda, guida di Confcommercio Oristano e vice presidente della Camera di Commercio Cagliari-Oristano concorda: «In città le botteghe sono scomparse e nei paesi della provincia si possono contare sulle dita di una mano. Il fenomeno sarà irreversibile finché la Regione e i Comuni non vareranno strumenti urbanistici e finanziari in grado di incentivare le iniziative».

Artigiani

I numeri raccontano una desertificazione in costante aumento. Secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre la categoria degli artigiani è la più penalizzata; nel periodo 2014-2022 perde 696 unità, da 4.126 scende a 3.668 nel 2019 per passare a 3.430 nel 2022 per un meno 16,9 per cento. In Sardegna Oristano è la provincia che registra il maggior decremento. Marco Franceschi, direttore di Confartigianato, concorda solo a metà: «I dati più aggiornati non evidenziano un calo anche se, inutile negarlo, l’artigianato nelle forme più classiche è interessato dal cambiamento generale che ormai sposta buona parte del settore prevalentemente nelle piccole imprese».

Commercio

Non gira bene nel commercio; anche in questo settore Oristano è la maglia nera tra le altre province sarde. Dal 2014 al 2022 perde il 10,3 per cento che complessivamente significa una chiusura complessiva di 471 negozi, “inghiottiti” dalla media e grande distribuzione. Si è passati dalle 4.591 unità del 2014 alle 4.348 del 2019 per chiudere a 4.120 nel 2022.

«Il fenomeno interessa l’Italia tutta, il, calo nazionale sfiora il 10 per cento e dunque noi siamo nella media. Non esiste nessuna provincia con un segno positivo, la grande distribuzione ha fatta tabula rasa, purtroppo», commenta Nando Faedda.

Agricoltura

Anche l’agricoltura, nella terra del riso e dell’agroalimentare, è sul negativo: meno 3.7 per cento, da 3.705 scende a 3.567 aziende. Di segno positivo invece Cagliari, Nuoro e Sassari. C’è da fare e farsi qualche domanda.

RIPRODUZIONE RISERVATA