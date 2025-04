Partite Iva in marcia per il lavoro 

È riesplosa ieri la protesta degli artigiani e commercianti del Sulcis che chiedono di far ripartire il bando sulla fiscalità di vantaggio.

Il corteo

Si sono dati appuntamento di buon mattino presso la cantina di Santadi con i mezzi da lavoro decisi ad attraversare tutto il territorio per fare in modo che la loro voce arrivi forte e chiaro. Il corteo dopo aver attraversato Piscinas e Giba ha percorso la statale 195 dove, all’altezza di San Giovanni Suergiu si è unito a un secondo corteo e insieme hanno raggiunto piazza Roma a Carbonia. «Vogliamo la fiscalità di vantaggio, – ha detto Aldo Marcis a bordo del suo mezzo – siamo in un territorio in cui ci stiamo inventando ti tutto per poter andare avanti, abbiamo bisogno d’aiuto». Da Carloforte è arrivato Salvatore Iacono, autotrasportatore che gestisce un’impresa di movimento terra: «Chiediamo che si acceleri il nuovo bando vista la disponibilità dei fondi avanzati, – ha detto - in passato ho usufruito dei benefici che mi hanno permesso di compensare i contributi Irpef e queste misure oggi potrebbero essere utili anche alle piccole imprese senza dipendenti». In tanti anche da Sant’Antioco come Emanuele Milia: «Siamo qua uniti per mandare avanti la nostra battaglia che è stata bloccata nel tempo dalla burocrazia. – ha detto - Questi fondi sono un nostro diritto e ci daranno la possibilità di andare avanti». Il neo-nato movimento sta portando avanti queste rivendicazioni «come è avvenuto in passato – fa sapere Marcello Cisci impresario di Carbonia – Dopo alcune riunioni nel territorio e solleciti alla Regione, abbiamo inviato oltre quattromila pec alla presidente Todde, senza ricevere nessuna risposta. Con questa manifestazione vogliamo dare un segnale a tutti, comprese le altre imprese del territorio. Abbiamo un diritto, si chiama fiscalità di vantaggio, potrebbe dare una grossa boccata d’ossigeno, non ci fermeremo qua». I fondi farebbero comodo anche a Michele Brai di Giba: « Ci darebbero una grossa mano per compensare i contributi per i nostri dipendenti, – dice – sarebbero una boccata d’ossigeno». «Crediamo nel movimento e portiamo avanti questa battaglia -aggiunge Manuela Floris che gestisce un’impresa di pulizie a Iglesias - Bisogna muoversi, i fondi stanno andando in scadenza e potrebbero esserci utili anche per i nostri contributi che arrivano sempre dopo, prima ci sono da pagare i nostri collaborati e i fornitor».

Le tappe

Ivan Garau, tra i promotori dell’iniziativa, ha le idee molto chiare: «Come movimento stiamo crescendo giorno dopo giorno con l’obbiettivo di andare fino a Roma al Ministero per lo sviluppo economico (Mise). Ma prima vogliamo incontrare la presidente Todde, lei conosce la materia essendo stata sottosegretaria al Mise. Ben venga anche la politica locale unita: portino avanti le istanze con noi».

In piazza Roma, tra le persone che attendevano il corteo, c’erano il consigliere regionale Gigi Rubiu e il sindaco Pietro Morittu. «Siamo convinti – ha detto Morittu, della necessità che si possa far ripartire il fondo per la fiscalità di vantaggio, siamo altresì convinti che insieme alla Regione si possa costituire un tavolo per l’aggiornamento delle attività del piano Sulcis».

