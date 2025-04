Partite Iva di nuovo in marcia 

Si svolgerà il prossimo 30 aprile nel Sulcis, il raduno delle Partite Iva del territorio.

L’appuntamento è organizzato dal rinato Movimento Artigiani e Commerciali Liberi Sulcis, con l’intento di smuovere la situazione di stallo che riguarda i fondi per la fiscalità di vantaggio avanzati dal Piano Sulcis . Si tratta di un ulteriore iniziativa, che arriva dopo le oltre quattromila Pec inviate dagli imprenditori allapPresidente della Regione Alessandra Todde e dopo gli striscioni appesi in alcuni Comuni del territorio. «Saremo in strada con i nostri mezzi da lavoro, compresi quelli agricoli per sensibilizzare la classe politica. – dice Ivan Garau promotore dell’iniziativa – Il nostro auspicio è che la nostra proposta venga percepita a tutti i livelli, dai sindaci alla Regione». Il raduno iniziata a Santadi alle 8, davanti alla cantina sociale e il corteo si sposterà verso Carbonia, attraversando Piscinas, Giba e San Giovanni Suergiu.

