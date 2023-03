Partita under 15, schiaffi in campo 

«Mi ha colpito con uno schiaffo fortissimo e senza motivo». Alessio Carta è l’allenatore dei giovanissimi under 15 della Lanteri calcio, finito ieri al Pronto soccorso dopo la sberla ricevuta da Riccardo Bruno, mister dell’Ozierese, squadra avversaria nel match di ritorno a Sassari. Che però a sua volta sarebbe stato poi aggredito da un gruppo di persone. Una partita giocata sul campo di via Torralba nel quartiere di Monte Rosello tra 22 adolescenti più l’arbitra, anche lei teenager. «Se l’è presa contro di lei - continua Carta, che ha avuto dall’ospedale 5 giorni di prognosi - protestando di continuo». Lamentele che si sarebbero trascinate dal rigore concesso alla squadra di casa nei primi 45 minuti fino alla seconda frazione, quando gli ospiti del Logudoro ribaltano il risultato. «Entrava sempre in campo e alla fine la direttrice di gara l’ha espulso».

La dinamica

Ma per uscire dal terreno di gioco bisogna passare accanto alla panchina della Lanteri e qui la partita, che viene poi sospesa, ha una svolta non sportiva. «Ho fatto un passo indietro per evitarlo rivolgendomi ai miei e d’un tratto ho sentito il colpo sull’orecchio sinistro». Carta finisce a terra, il collega viene portato fuori e da quel momento s’innesca una dinamica confusa che vedrebbe Bruno tornare indietro e avere una colluttazione con alcuni presenti. Scontro in cui avrebbe avuto la peggio finendo a terra e chiamando poi 118 e polizia. L’Ozierese parla di «deprecabile rissa avvenuta in campo tra gli allenatori» e di un successivo «pestaggio». Ripercussioni che hanno colpito per primi i ragazzi. «Alcuni giovani erano sotto shock - riferisce Giacomo Addis, presidente della società di casa - e piangevano». Sempre Addis puntualizza di non voler alimentare polemiche: «Lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, sia quella sportiva che delle forze dell’ordine».

La condanna

Sulla stessa linea l'Ozierese che «ritiene doveroso attendere e attenersi al referto arbitrale e al rapporto delle autorità di pubblica sicurezza» ed esprime «ferma condanna per la violenza gratuita e ingiustificabile che è seguita». Il primo verdetto sarà quello del giudice sportivo, giovedì. «Purtroppo abbiamo già perso tutti- aggiunge Alessio Carta- perché siamo degli educatori ed è stato un brutto spettacolo». Con una consolazione però, non magra. «Nessuno dei ragazzi- interviene Addis- da una parte e dall’altra ha partecipato a quanto accaduto». Mostrando quella responsabilità che, stavolta, è mancata al mondo degli adulti.