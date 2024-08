«Partita pericolosa, facevamo fatica a ripartire» 

La Roma del primo tempo non gli è piaciuta, quella della ripresa «ha fatto meglio». Daniele de Rossi a fine gara ammette le difficoltà davanti al Cagliari («facevamo fatica a ripartire»), elogia l’argentino Soulé e di fatto saluta Dybala, nonostante il suo ingresso abbia cambiato volto ai giallorossi: «La squadra così com’è è a posto. Se dovesse andare via dovremo essere bravi a sostituirlo con giocatori funzionali e forti». L’impressione è che, a parte i grandi meriti dei rossoblù, la squadra capitolina sia ancora in fase di costruzione e che il futuro girerà attorno all’ex talento di Juventus e Frosinone. Ieri tutto il gioco è passato dai suoi piedi. «Lui è giovanissimo, fa tante cose giuste e a volte sbaglia ma ha un atteggiamento positivo», il commento dell’allenatore. «la sua prestazione mi è piaciuta, credo possa crescere sia come condizione fisica sia nell’intesa coi compagni». Peccato per la traversa centrata dal neo acquisto Dovbyk nel secondo tempo: «Per lui il primo tempo è stato difficile. Nel secondo ha fatto benissimo, avrebbe potuto fare gol e ho la sensazione che ne farà tanti». In ogni caso «queste partite sono sempre pericolose, si rischia di prendere delle imbarcate. Nel secondo tempo abbiamo schiacciato di più il Cagliari e siamo riusciti a sprigionare di più il nostro talento. A volte si tratta di centimetri tra un gol o meno».

