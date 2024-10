Partita la corsa per sfidare Milia 

Il centrodestra quartese accende i motori in vista delle prossime elezioni amministrative in città. Appuntamento elettorale nel 2026, fra un anno e mezzo circa - salvo possibili anticipazioni da parte della Regione - con i primi vertici fra storici esponenti cittadini, ex sindaci e giovani leve della politica locale al lavoro per iniziare a mettere su liste e futura coalizione.

Alternativa a Milia

«Stiamo costruendo un progetto alternativo all’attuale amministrazione Milia», il commento post incontro in città. C’è però l’incognita Psd’Az, che stavolta non si esclude possa collocarsi con lo schieramento opposto al centrodestra. Intanto iniziano a circolare i primi nomi come papabili candidati a sindaco: dall’ex primo cittadino Mauro Contini all’attuale consigliere comunale FdI Lucio Torru, sino all’ex assessore regionale Marco Porcu - sempre FdI - e il segretario provinciale di FI Antonello Picci.

Prove d’intesa

Nei giorni scorsi un primo incontro informale fra esponenti cittadini. La missione iniziale è riunire il centrodestra radicato in città, dopo quattro anni di opposizione divisa in Consiglio comunale e lo sfascio post Regionali che ha inasprito i rapporti fra partiti e movimenti un tempo alleati. «Il centrodestra quando è unito vince, lo ha dimostrato in passato e lo dimostrerà anche stavolta», dice Lucio Torru. «A Quartu dobbiamo tornare a fare politica mettendo al centro le esigenze dei cittadini, i partiti esistono e devono avere un ruolo nel governo della città». Fra gli esponenti presenti alla riunione allargata anche l’ex sindaco Davide Galantuomo, e gli ex consiglieri regionali Roberto Caredda e Valerio De Giorgi, per citarne alcuni.

I nomi

Il candidato per la guida della coalizione è ancora da decidere, ma qualche nome di peso c’è già. Oltre a Torru, si vocifera di un possibile ritorno di Mauro Contini. «È stato un incontro fra forze politiche e movimenti alternativi a chi sta governando oggi Quartu, ma non si è parlato di nomi per ora», puntualizza lui. «Si è discusso di quello che può essere il futuro progetto politico per la città, un confronto utile e una buona base di partenza visto che erano presenti tutte le anime del centrodestra», aggiunge l’ex sindaco. Fra i nomi che circolano c’è anche quello di Antonello Picci, FI: «Quartu ha margini di miglioramento, la ricetta è quella intuita dal primo centrodestra cittadino: comprendere le potenzialità del litorale, con meno soldi pubblici alle associazioni e più libertà di investimento ai privati». Ma lo schieramento potrebbe anche puntare su Marco Porcu, quartese, avvocato e con un’esperienza da assessore in Regione con la precedente Giunta.

Il nodo Psd’Az

Tutto da decidere il posizionamento del Psd’Az nello scacchiere elettorale cittadino. «Aspettiamo che si aprano i tavoli ufficiali, ma non c’è niente di scontato», si limita a dire Christian Stevelli, consigliere comunale e commissario provinciale dei Quattro Mori. «L’unica cosa certa è che valuteremo il percorso migliore con l’obiettivo di dare risposte ai cittadini, così come stiamo facendo ora».

