«Partita coraggiosa e senza presunzione» 

Ha provato a cambiare qualcosa Fabio Pisacane, a livello di assetto e uomini, ma non è riuscito a invertire l'inerzia del recente periodo del Cagliari. Dalla sesta partita senza vittorie, però, il tecnico trova qualcosa per cui essere fiducioso: «Mi porto a casa l'aver rimesso in campo dei giocatori che ci servono per raggiungere l'obiettivo», il suo pensiero. Che va, inevitabilmente, alla lunghissima lista di indisponibili: Belotti, Ciocci, Deiola, Liteta, Obert, Pintus e Rog solo per citare gli attuali, un elenco non banale visto quanto alcuni (compreso chi è tornato ieri) hanno dato alla causa. «Nel calcio contano i punti e sicuramente qualcosa non è andato. Ma, recuperando chi avevamo perso nelle ultime partite, si è vista una mole di gioco diversa: questo fa ben sperare, è una prestazione che può servirci per il futuro».

Le scelte

Difesa a quattro, il 4-3-1-2 con Gaetano trequartista dietro Esposito e Borrelli, il rientro di Mina e Luperto. Sono alcune differenze fra il Cagliari di ieri e quello delle precedenti partite, che Pisacane ha studiato nei giorni scorsi ad Assemini e messo in campo all'Olimpico. «Mi piace difendere a 4», la premessa dell'allenatore, «abbiamo giocato a 3 ultimamente perché, senza Mina e Luperto, dovevo mettere i ragazzi nelle condizioni di avere dei vantaggi. Chiunque, nella seconda metà della classifica, farebbe fatica senza due come loro». In attacco invece vorrebbe più concretezza: «Mi preoccuperei se non arrivassimo a creare, invece siamo arrivati a un passo ma non precisi. È solo questione di tempo e fortuna perché arrivino i gol degli attaccanti». E la scelta di Palestra a sinistra nasce da lontano: «L'avevo affrontato in Primavera e giocava lì, volevo la sua gamba per contenere Isaksen. L'ha marcato benissimo, sul gol ha fatto la differenza la giocata del singolo».

Le critiche

Prati non ha avuto un inizio di stagione brillante e ieri ha sbagliato sul 2-0. «Ma non mi va di condannarlo», la decisa presa di posizione di Pisacane sul regista, «in una partita secondo me ordinata paga l'errore da matita rossa sul gol di Zaccagni. Mettere tutti questi giovani dentro ti mette nelle condizioni che possano sbagliare: dobbiamo essere bravi a non condannarli al primo errore. Lui e Gaetano li ho scelti perché sono quelli che in mezzo al campo hanno più palleggio, a tratti siamo riusciti ad avere il pallino del gioco». Un altro dato negativo è sui gol subiti: 14, con la sola partita col Parma senza averne incassati. «A nessuno fa piacere prendere gol, ma all'Olimpico la differenza l'ha fatta la giocata del singolo. Mi auguro di non prenderne alla prossima».

La partita

La vittoria in Serie A manca dal 19 settembre e il Cagliari non può certo uscire dall’Olimpico col sorriso. «Abbiamo un'idea precisa, voler giocare a calcio. Siamo venuti a fare una partita coraggiosa e senza presunzione, con un buon approccio contro un avversario forte. Ma quando mancano certi giocatori non è facile». E il suo augurio è di recuperarne alcuni già sabato a Como.

