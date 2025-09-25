Partita bambina, Alessia Orro torna da regina 

inviato

Oristano. È partita bambina, ritorna da regina. Quella di Alessia Orro, campionessa di tutto con la maglia della Nazionale di pallavolo, è una favola vera e non soltanto sportiva. Gli ingredienti li ha tutti: la famiglia, gli amici, perfino un cavallo. E poi la passione, il viaggio, le gioie e i dolori. C’è pure il lupo cattivo (sotto forma di uno stalker che per alcuni anni l’ha tormentata) e alla fine anche un personaggio - un po’ fatina, un po’ mago Merlino - che viene da un paese lontano e con i consigli del quale riesce a raggiungere un forziere pieno d’Oro, cioè Julio Velasco. Prima di partire per l’Oriente (culla di favole millenarie), per Istanbul, Alessia da Narbolia, oggi 27enne, ha bisogno di tutta l’energia possibile per un nuovo salto in una vita fatta di sfide continue. Un’energia che soltanto la sua terra può darle.

A casa

«Non è mai successo che giocassi a questi livelli qui a casa mia perciò sono emozionata di vedere tutti i miei amici, la mia famiglia tra il pubblico», dice mentre i mini tamburini e mini trombettieri della Pro Loco di Oristano riempiono di solennità l’aria di piazza Eleonora. Vero. Quando giocava a Oristano, nell’Ariete, aveva 13 anni e già esordiva in prima squadra. E mai avrebbe pensato, partendo per “crescere” a Milano nel Club Italia, di tornare da campionessa olimpica e mondiale: «Non l’avrei immaginato, sinceramente. Sono stati due anni magici, di alti e bassi ma siamo riuscite in questa impresa tanto difficile e tanto sognata e questa è la cosa più bella». La Sardegna Volleyball Challenge la metterà alla prova in tutti i sensi, al debutto con il Fenerbahçe ma, «ci permetterà principalmente di capire a che livello siamo, cosa dobbiamo ancora migliorare e a che punto del lavoro siamo in vista dell’inizio del campionato».

Sorprese

Intanto Alessia ha firmato un contratto triennale (600 mila euro a stagione) per la squadra a strisce gialloblù che, nel basket, diede enormi gioie all’olbiese Gigi Datome. Lascerà la VeroVolley Milano (ex Monza) con cui proprio nel palazzetto di Istanbul ha giocato la Champions League. Quel giorno i tifosi issarono un gigantesco striscione che diceva “Benvenuta Principessa”. Poi l’hanno attesa al suo arrivo in aeroporto per consegnarle la sciarpa, mentre il club realizzava per lei un video in cui appare come una sorta di Wonder Woman: «Sinceramente tutte e tre le cose mi hanno colpito perché erano inaspettate», ammette Alessia. «Lo striscione dei tifosi non me lo sarei aspettato. Sono andata a giocare lì, in Turchia, ma ovviamente ero con la mia vecchia squadra per fare la Champions League e il Fenerbahçe non era neanche in gioco. È stata una bellissima sorpresa perché mi hanno fatto capire l’affetto che provavano per me. E anche le altre due cose hanno la loro storia dietro», dice.

Nuova casa

Accompagnata dalla famiglia, Alessia ha traslocato nella gigantesca metropoli sul Bosforo, portando in valigia anche la curiosità e la voglia di una nuova avventura. E qualche legittima aspettativa: «Mi aspetto cose positive. Sono stata lì già una settimana, abbiamo lavorato molto duramente. Poi l’8 ottobre ci sarà la Supercoppa e giocheremo contro il VakifBank in gara secca. Però mi aspetto una bellissima esperienza, nuova, fuori dalla comfort zone che ti garantisce l’Italia». Insomma, il ghiaccio è rotto: «A Istanbul mi sono già sistemata, ho iniziato già a capire come funziona, mi trovo bene e sono felice, questo è importante». Non è poco.

Vecchi amici

Certo, ci sarà da ambientarsi, magari non sarà facile imparare la lingua, ma in fondo nelle grandi squadre internazionali, con giocatrici di diversi Paesi, si finisce per parlare inglese, necessariamente.

«Sto imparando qualche parola di turco ma per adesso è un po’ difficile. Sto però migliorando molto con l’inglese che è sempre stato il mio tallone d’Achille e quest’esperienza alla fine mi servirà anche per un arricchimento personale». E poi l’allenatore è italiano, il romagnolo Marcello Abbondanza e non è l’unico in città. Poco dopo Alessia, anche Myriam Sylla, sua compagna a Milano, si è trasferita lì, ma per giocare con i rivali del Galatasaray. Così potranno continuare i loro appuntamenti su tik-tok.

Senza sconti

Un po’ sarà strano trovarsi da lati opposti della rete: «Sì, è passato tanto tempo, ma abbiamo già giocato contro quando io ero a Monza e lei a Conegliano», ricorda. «Diciamo che siamo abituate anche ad affrontarci ma sarà strano perché ormai era tanto che giocavamo sempre insieme. Però restiamo migliori amiche fuori e poi dentro il campo andremo come dei treni». Anche perché c’è voglia di vincere: «Con la Nazionale ho vinto tutto, mi manca vincere dei trofei con un club. Proviamo a raggiungere questi altri sogni».

La favola continua.

