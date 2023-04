Partita a tre per il Municipio 

Tutti alla prima esperienza quelli di "Macomer 2030", lo schieramento capeggiato da Luca Pirisi, 35 anni, economista, che si presenta con ben nove donne e con 6 under 40. Sono 14 i candidati: Giovanni Cocco, Andrea Scognamillo, Costantino Deriu, Azzurra Lochi, Antonella Citzia, Valeria Tola, Lorenzo Sanna, Antonietta Deriu, Franca Spanu, Elisabetta Campus, Sara Bikri, Camillo Are, Luiciana Uda e Rossana Cossu.

Sono tre gli schieramenti che scendono in campo per la competizione elettorale di fine maggio. A sfidare la compagine di Rossana Ledda, candidata sindaca della maggioranza uscente, due liste. Una è guidata dall'esponente progressista e rappresentante dell'associazionismo culturale Luca Pirisi, che si presenta con uno schieramento caratterizzato da persone alla prima esperienza e con ben nove donne. Scende nuovamente in campo Riccardo Uda, già sindaco dal 2008 fino al 2013 e poi consigliere dell'opposizione alla giunta capeggiata da Antonio Succu.

Ledda

Sono 16 i candidati nella lista "Rossana Sindaca", capeggiata da Rossana Ledda, 56 anni, imprenditrice, vice sindaca uscente: otto donne (compresa la candidata sindaca) e nove uomini, tra i quali figurano ben 5 esponenti della maggioranza uscente, quali Dalila Puggioni, Marco Manus, il sindaco uscente Antonio Onorato Succu, Andrea Rubattu e Gianfranco Congiu. Gli altri candidati consiglieri sono Gina Falchi, Davide Lai, Massimiliano Serra, Umberto Guiso, Guido Ricci, Alessia Trogu, Rachele Porcu, Monica Naitana, Monica Tolu, Marco Falchi e Maria Nives Sassu.

Pirisi

Tutti alla prima esperienza quelli di "Macomer 2030", lo schieramento capeggiato da Luca Pirisi, 35 anni, economista, che si presenta con ben nove donne e con 6 under 40. Sono 14 i candidati: Giovanni Cocco, Andrea Scognamillo, Costantino Deriu, Azzurra Lochi, Antonella Citzia, Valeria Tola, Lorenzo Sanna, Antonietta Deriu, Franca Spanu, Elisabetta Campus, Sara Bikri, Camillo Are, Luiciana Uda e Rossana Cossu.

Uda

Sei donne e 10 uomini nello schieramento "Macomer Civica", con candidato sindaco Riccardo Uda, 56 anni, ex sindaco dal 2008 fino al 2013 ed ex consigliere uscente dimissionario. Sette gli ex consiglieri, Rita Atzori, Teresa Bucciarelli, Federico Castori, Aldo Demontis, Maria Luisa Muzzu, Daniele Nieddu e Arturo Uleri. Seguono Mariano Barria, Fabiana Cugusi, Marcella Gambella, Giorgio Iocca, Toto Listo, Danilo Masala, Luciano Mazzette, Maurizio Muzzu e Valeria Pinna.

Le tre liste sono state ufficializzate ieri, ma si aspettano le 12 di oggi per capire se ci sono eventuali altri schieramenti pronti a scendere in campo. Ipotesi questa alquanto remota.

