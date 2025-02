« Partire da un approccio conservativo» 

«La patologia vertebrale è una delle principali cause di dolore cronico e disabilità sia in Italia che nel mondo, inclusa la Sardegna, dove fattori come l'invecchiamento della popolazione, la genetica e gli stili di vita influenzano la diffusione di problemi come ernie del disco, scoliosi, lombalgie e patologie degenerative, osserva Mauro Costaglioli, ortopedico e chirurgo vertebrale presso la clinica Korian Kinetika Sardegna di Quartu Sant’Elena.

«Nella nostra Isola», mette in evidenza il chirurgo, «la longevità della popolazione si accompagna a una maggiore incidenza di patologie legate all'età avanzata, come la stenosi spinale, la scoliosi dell’adulto e l’osteoporosi, che aumenta il rischio di fratture vertebrali. Anche le attività lavorative pesanti contribuiscono all'usura precoce della colonna, provocando frequenti lombalgie croniche e patologie muscoloscheletriche».

«Le tipologie di pazienti variano per età e necessità», prosegue lo specialista: «I giovani cercano soluzioni rapide per ernie discali o traumi, mentre gli anziani richiedono interventi conservativi per gestire patologie degenerative e migliorare la mobilità. Inoltre, i pazienti pediatrici con scoliosi idiopatica o spondilolistesi necessitano di trattamenti preventivi per evitare complicanze future».

«Il trattamento delle patologie vertebrali», sottolinea Costaglioli, «richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge ortopedici, neurochirurghi, fisioterapisti e medici del dolore. Si privilegia inizialmente un approccio conservativo, che include la fisioterapia, l’idrochinesiterapia, rieducazione posturale, osteopatia e ginnastiche terapeutiche. In casi gravi e in caso di fallimento delle terapie conservative si ricorre alla chirurgia, che oggi offre tecniche avanzate come la microchirurgia, interventi minimamente invasivi e più recentemente sistemi di navigazione integrati con la Chirurgia Robotica».

«La chirurgia robotica rappresenta un’innovazione cruciale», ci tiene a sottolineare il medico: «Infatti, grazie a un sistema di navigazione integrato associato alla acquisizione radiologica di immagini 3D ad alta definizione, tale tecnologia migliora la precisione, riduce i rischi chirurgici e accelera i tempi di recupero post operatorio. Si può prevedere che nel prossimo futuro con l'integrazione dell’intelligenza artificiale la chirurgia robotica continuerà a evolversi, migliorando ulteriormente la sicurezza e la precisione nella chirurgia vertebrale».