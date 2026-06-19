Partiamo, torniamo, restiamo «È questo il senso della vita?»  

Scrive in italiano e in inglese per testate come Al Jazeera, The Telegraph, la Repubblica e cura la rubrica “Il libro” di Internazionale: dopo aver preso parte alle decima edizione del festival Licanìas di Neoneli, Nadeesha Uyangoda – scrittrice e attivista nata a Colombo, Sri Lanka, nel 1993, cresciuta in Brianza da quando aveva 6 anni – è attesa questa sera ad Alghero per il festival “Dall’altra parte del mare” e tornerà ancora per “L’Isola delle storie” di Gavoi il 4 luglio.

Nadeesha Uyangoda, oramai è quasi sarda onoraria. Cosa la lega alla nostra terra?

«Lo Sri Lanka è un'isola, e la prima volta che sono stata in Sardegna mi colpì molto il fatto che non si parlasse di Italia o Europa, ma semplicemente di “Continente”, ed è una cosa in comune con lo Sri Lanka e tutte le isole in generale, cioè l'idea di identificare sé stessi come il mondo e il resto del mondo come una sorta di appendice».

“Acqua sporca”, Einaudi, una storia familiare tra Italia e Sri Lanka.

«Ho iniziato a scrivere saggistica avendo in mente di scrivere narrativa. Nel passaggio da una forma all’altra ho cercato di mantenere una cifra stilistica che è un po’ la mia, che alterna la ricerca rigorosa, le fonti, la ricerca di una narrazione che ha più a che fare con l'immaginazione».

La lingua è centrale nel suo romanzo, ma non è mai qualcosa di neutro.

«È così. “Acqua sporca” parte proprio dall’idea di scrivere un romanzo sulla lingua, cioè di come il lessico familiare vada a trasformarsi nei passaggi di potere e nelle relazioni interpersonali attraverso la migrazione. Per esempio, lo Sri Lanka è stato dominato da olandesi, portoghesi, inglesi e tutte queste dominazioni hanno lasciato anche una traccia nella lingua. L'altra traccia è nelle relazioni private, nei cognomi delle persone; poi però chi subisce una migrazione, a causa di un altro slittamento della lingua, va a modificare proprio il lessico familiare. Così, all'interno di questo romanzo ci sono donne che non riescono a comunicare tra di loro proprio perché hanno perso la propria lingua».

Viviamo un tempo di forti polarizzazioni, anche di un uso spregiudicato di alcuni termini. Per esempio, è di grande attualità il termine “remigrazione”. Nel suo romanzo, lei ricostruisce dall'interno le vite di chi parte, di chi resta e di chi torna, che però è una contronarrazione.

«Uno dei punti di vista da cui sono partita è proprio l'idea di remigrazione, un termine molto edulcorato che utilizziamo per non dire semplicemente deportazione. Ho fatto il visto per l'Irlanda, e tra le domande che venivano poste in inglese c'era scritto: sei mai stata deportata dalla Repubblica di Irlanda altrove? Si usa proprio la parola deportazione, perché è effettivamente quello; invece, in italiano giustamente ci vergogniamo a utilizzarla, perché evoca fantasmi storici ingombranti; così decidiamo di ribrandizzarla».

La letteratura può fare qualcosa?

«Ah, io sono un po' sempre un po' scettica sul potere salvifico della letteratura. Do forse alla letteratura la capacità di leggere la realtà simile a quella della cronaca, di raccontare il presente ma da un punto di vista storto, sghembo, attraverso la finzione e la creazione, quindi attraverso l'immaginazione».

Di questi tempi, non è comunque poco.

«Sicuramente. Noi tendiamo a guardare il mondo da un punto di vista molto molto centrale; invece, forse, la letteratura si racconta e ci racconta anche dai confini, appunto dei margini».

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