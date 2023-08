Parteolla, nasce la rete dei medici di base 

Un patto di collaborazione per alzare il livello dell’assistenza sanitaria del territorio e venire incontro alle esigenze dei pazienti. A siglarlo, otto medici di base che, con il benestare della Asl di Cagliari, hanno dato vita al Gruppo-Rete Parteolla. Ne fanno parte Pierangela Cogoni, Paolo Floris, Eloisa Lecca, Mario Mereu, Tersina Mura, Daniela Perra, Anna Elisabetta Pischedda e Marco Maria Zuddas. Un bel segnale in un momento di grande difficoltà per la sanità territoriale.

L’accordo

«È un progetto che parte dal basso sfruttando una possibilità offerta dal nostro contratto nazionale – spiega Marco Maria Zuddas, coordinatore della Rete – l’obiettivo è garantire un’assistenza migliore ai nostri pazienti».

Non si tratta di una novità assoluta per il Parteolla, forme di associazionismo ci sono già state. Ultimamente tre medici avevano fatto fronte comune ma uno di loro è andato in pensione. «La novità è che adesso il gruppo può contare su otto persone – prosegue Zuddas - l’ambito di riferimento è quello che mette insieme quattro paesi: Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis, quest’ultimo purtroppo attualmente senza medico: un tassello mancante nel sistema sanitario territoriale che speriamo venga rimesso presto a posto».

Al lavoro

Grazie all’intesa raggiunta, i medici della Rete potranno accedere, visionare e compilare le cartelle cliniche di tutti i pazienti in carico e, all’occorrenza, prescrivere farmaci ed esami secondo la propria personale valutazione. Il ricorso a un medico diverso da quello di fiducia sarà comunque limitato ai casi particolari in cui non sia possibile reperire il proprio medico (prescrizione di farmaci salvavita o urgenti, situazioni di forte malessere). Non sarà invece possibile in situazioni rimandabili ad un altro momento (prescrizione di farmaci ordinari o di visite di controllo).

Reperibilità

L’altra novità riguarda la disponibilità telefonica fuori dagli orari di ambulatorio che sarà assicurata dal gruppo dei medici dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 nei giorni feriali e, dalle 8 alle 10, il sabato e in tutti i giorni prefestivi. Il problema permane per i pazienti attualmente senza medico o in carico a professionisti esterni alla Rete per i quali c’è il divieto di utilizzare i ricettari rosa o la ricetta dematerializzata. «Nessun paziente che abbia un’urgenza verrà comunque lasciato a terra – assicura Zuddas – tutti verranno visitati e assistiti».

Una decisione salutata con soddisfazione dall’assessora alla Salute del Comune di Dolianova Marianna Scioni: «È un’iniziativa lodevole considerato il momento che stiamo vivendo con la carenza di medici di base, non solo nel Parteolla ma in tutta la Sardegna – commenta Scioni – molti pazienti hanno difficoltà a trovare un medico di riferimento e sono spesso costretti a ricorrere alla guardia medica che però non può dare risposte a tutte le esigenze. Apprezziamo il grande spirito di collaborazione e la buona volontà dei nostri medici che si mettono a disposizione delle comunità».

